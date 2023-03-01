NYP: Байден своим расизмом вывел белых американцев из себя

02 марта 2023 в 06:29 Размер текста - 17 +

Американцы резко отреагировали на расистскую шутку Джо Байдена Фото: Official White House / Adam Schultz Американцы возмутились расисткой шуткой президента США Джо Байдена, которую он озвучил на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории в Белом доме. Комментарии они оставили под материалом газеты New York Post на соответствующую тему. «Может, я и белый парень, но не дурак», — заявил Байден. Несколько американцев засомневались в умственных способностях президента. «Байден ошибается: он глуп», — прокомментировал пользователь с ником Bosko. Другой читатель высказался, что о безумстве американского лидера известно всем. «Все на планете знают, что он совершенно не в себе», — написал CRD D. «С Байденом мы катимся все ниже. Америка опозорена», — выразил мнение Matt Joseph. Читатели также призвали отказаться от переизбрания Байдена на новый срок. «Пациент психушки», — резюмировал Sid Hatrack. Ранее Байден называл украинский народ «народом Урана». Он также перепутал Швейцарию с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Оплошности президента США регулярно подвергаются насмешкам со стороны американцев. Так, они резко отреагировали на очередную оговорку Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.

Американцы возмутились расисткой шуткой президента США Джо Байдена, которую он озвучил на мероприятии в честь месяца афроамериканской истории в Белом доме. Комментарии они оставили под материалом газеты New York Post на соответствующую тему. «Может, я и белый парень, но не дурак», — заявил Байден. Несколько американцев засомневались в умственных способностях президента. «Байден ошибается: он глуп», — прокомментировал пользователь с ником Bosko. Другой читатель высказался, что о безумстве американского лидера известно всем. «Все на планете знают, что он совершенно не в себе», — написал CRD D. «С Байденом мы катимся все ниже. Америка опозорена», — выразил мнение Matt Joseph. Читатели также призвали отказаться от переизбрания Байдена на новый срок. «Пациент психушки», — резюмировал Sid Hatrack. Ранее Байден называл украинский народ «народом Урана». Он также перепутал Швейцарию с Швецией, когда комментировал ее вступление в НАТО. Оплошности президента США регулярно подвергаются насмешкам со стороны американцев. Так, они резко отреагировали на очередную оговорку Байдена, публично обратившегося к погибшей конгрессвумен Джеки Валорски.