Свердловскому экс-мэру с поддельным военным билетом готовят повышение

Бывший глава Нижней Туры рассматривается на пост мэра Среднеуральска

Алексей Стасенок уже вышел на новую работу в мэрии Среднеуральска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший глава Нижней Туры (Свердловская область) Алексей Стасенок, прославившийся скандалом с аннулированием военного билета, будет выдвинут на пост мэра Среднеуральска. Как сообщил URA.RU источник в региональной власти, такой сценарий согласован с губернатором Евгением Куйвашевым.

Действующий среднеуральский глава Александр Ковальчик в ближайшее время сложит полномочия. Следующее место его работы пока не известно, однако у резиденции губернатора, по неофициальным данным, есть особые планы на опытного чиновника. Главным претендентом на замену Ковальчика является Стасенок — его уже взяли на работу в мэрию Среднеуральска. С 28 февраля он назначен вице-мэром по вопросам ЖКХ и строительства, подтвердили URA.RU в пресс-службе администрации.

Стасенок подал в отставку с поста главы Нижней Туры 17 февраля, публично объяснив свое решение «семейными обстоятельствами». Тогда же источники URA.RU сообщили, что незадолго до этого губернатора Куйвашева попросили пристроить 34-летнего чиновника (он считается креатурой холдинга УГМК). Собеседники указывали, что Стасенок может пойти на повышение в более крупный и ресурсный Среднеуральск.

Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Документ оказался незаконным, мэр неоднократно оспаривал это решение. В последний, третий, раз суд аннулировал его «военник» летом 2022 года.