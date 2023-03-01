В Тюмени мужчина избил знакомого до смерти за его отказ пойти домой

Конфликт произошел после распития спиртных напитков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ишимском районе Тюменской области мужчина забил знакомого руками и ногами до смерти за то, что тот не захотел отправиться домой. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменского управления СКР России.

«Обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым у себя в квартире. Когда гость уснул, хозяин квартиры попытался его разбудить и выгнать, но тот уходить отказался. Тогда мужчина нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм избитый скончался», — говорится в сообщении.

Тюменский следком завел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

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