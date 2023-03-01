01 марта 2023
28 февраля 2023

В Тюмени мужчина избил знакомого до смерти за его отказ пойти домой

© Служба новостей «URA.RU»
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Драка. Кулаки. Курган, драка, кулак, угроза, насилие, ссора, агрессия, злость, кулаки, разборки
Конфликт произошел после распития спиртных напитков Фото:

В Ишимском районе Тюменской области мужчина забил знакомого руками и ногами до смерти за то, что тот не захотел отправиться домой. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменского управления СКР России.

«Обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым у себя в квартире. Когда гость уснул, хозяин квартиры попытался его разбудить и выгнать, но тот уходить отказался. Тогда мужчина нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм избитый скончался», — говорится в сообщении.

Тюменский следком завел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменец убил двух человек из-за ревности. Жертвами стали его бывшая теща и новый любовник его бывшей жены.

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В Ишимском районе Тюменской области мужчина забил знакомого руками и ногами до смерти за то, что тот не захотел отправиться домой. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба тюменского управления СКР России. «Обвиняемый распивал спиртное со своим знакомым у себя в квартире. Когда гость уснул, хозяин квартиры попытался его разбудить и выгнать, но тот уходить отказался. Тогда мужчина нанес гостю множественные удары руками и ногами. Через некоторое время от полученных травм избитый скончался», — говорится в сообщении. Тюменский следком завел уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее URA.RU рассказало о том, как тюменец убил двух человек из-за ревности. Жертвами стали его бывшая теща и новый любовник его бывшей жены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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