Депутат Госдумы пригрозил Украине из-за диверсии в Брянской области

02 марта 2023 в 15:15 Размер текста - 17 +

Диверсию Украины в Брянской области будут расследовать, сказал Михаил Шеремет Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Украинские диверсанты атаковали Брянскую область Россия жестко ответит на проникновение диверсионно-разведывательной группы с Украины, устроившей бои на границе в Брянской области. Об этом корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Я уверен, что реакция последует жесткая. Такая же жесткая, как та, которая была после диверсии, совершенной на Крымском мосту (на следующий день после теракта Россия начала массивные авиаудары по промышленной инфраструктуре Украины — прим. URA.RU). Конечно, проведем расследование, чтобы в дальнейшем не допустить подобного проникновения или для пресечения таких преступных действий со стороны украинской националистической верхушки. Конечно же, действия наши будут адекватны в отношении киевского режима», — сказал Михаил Шеремет. Депутат подчеркнул, что вопрос смены статуса СВО будет подниматься по мере развития событий. «Все должно идти постепенно, по мере того, как развиваются события и как повышается градус», — отметил парламентарий. Ранее на территорию Брянской области проникла украинская ДРГ. В приграничном селе Сушаны начались бои. СМИ сообщали, что украинцы взяли заложников.

Россия жестко ответит на проникновение диверсионно-разведывательной группы с Украины, устроившей бои на границе в Брянской области. Об этом корреспонденту URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Я уверен, что реакция последует жесткая. Такая же жесткая, как та, которая была после диверсии, совершенной на Крымском мосту (на следующий день после теракта Россия начала массивные авиаудары по промышленной инфраструктуре Украины — прим. URA.RU). Конечно, проведем расследование, чтобы в дальнейшем не допустить подобного проникновения или для пресечения таких преступных действий со стороны украинской националистической верхушки. Конечно же, действия наши будут адекватны в отношении киевского режима», — сказал Михаил Шеремет. Депутат подчеркнул, что вопрос смены статуса СВО будет подниматься по мере развития событий. «Все должно идти постепенно, по мере того, как развиваются события и как повышается градус», — отметил парламентарий. Ранее на территорию Брянской области проникла украинская ДРГ. В приграничном селе Сушаны начались бои. СМИ сообщали, что украинцы взяли заложников.