01 марта 2023

Дворники жалуются на переработки во время уборки Кургана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Установка новогодней ёлки в Заозерном посёлке. Курган , лопата, снег, дворники
По словам дворника, переработки возникли из-за дефицита кадров (архивное фото) Фото:

В Кургане не хватает дворников, которые занимаются уборкой общественных пространств, из-за чего остальным приходится работать целый день. О проблеме URA.RU рассказал дворник, который занимается уборкой общественных пространств в Кургане.

«Люди не идут работать. При этом рабочие на зарплату не жалуются. Сейчас зима, холодно, и нам приходится быть на улице целый день», — рассказал дворник. Также, по его словам, есть проблема с алкоголиками, которые работают дворниками. Они, по его словам, поработав пару дней, уходят на больничный, а потом их тяжело найти даже для подписания приказа об увольнении.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. При этом в мэрии на запрос по теме уборке территорий URA.RU отвечали, что очистка урн и территорий от мусора осуществляется в ежедневном режиме, уборка от снега производится поэтапно. «В настоящий момент на содержании „Дирекции парков и скверов“ находятся 106 объектов (общественные территории, парки, скверы, набережные) с общей площадью обслуживания 513 тысяч квадратных метров», — отметили в мэрии.

Ранее горожанин назвал ювелирной работу местных коммунальщиков, которые занимались уборкой снега. По его словам, нужно быть «снайперами», чтобы убрать снег на парковках и не повредить чужое имущество.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого курганца событиях — в Telegram-канале «Курганистан». Подпишитесь, жмите на ссылку.

В Кургане не хватает дворников, которые занимаются уборкой общественных пространств, из-за чего остальным приходится работать целый день. О проблеме URA.RU рассказал дворник, который занимается уборкой общественных пространств в Кургане. «Люди не идут работать. При этом рабочие на зарплату не жалуются. Сейчас зима, холодно, и нам приходится быть на улице целый день», — рассказал дворник. Также, по его словам, есть проблема с алкоголиками, которые работают дворниками. Они, по его словам, поработав пару дней, уходят на больничный, а потом их тяжело найти даже для подписания приказа об увольнении. URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. При этом в мэрии на запрос по теме уборке территорий URA.RU отвечали, что очистка урн и территорий от мусора осуществляется в ежедневном режиме, уборка от снега производится поэтапно. «В настоящий момент на содержании „Дирекции парков и скверов“ находятся 106 объектов (общественные территории, парки, скверы, набережные) с общей площадью обслуживания 513 тысяч квадратных метров», — отметили в мэрии. Ранее горожанин назвал ювелирной работу местных коммунальщиков, которые занимались уборкой снега. По его словам, нужно быть «снайперами», чтобы убрать снег на парковках и не повредить чужое имущество.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...