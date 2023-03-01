Дворники жалуются на переработки во время уборки Кургана

По словам дворника, переработки возникли из-за дефицита кадров (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не хватает дворников, которые занимаются уборкой общественных пространств, из-за чего остальным приходится работать целый день. О проблеме URA.RU рассказал дворник, который занимается уборкой общественных пространств в Кургане.

«Люди не идут работать. При этом рабочие на зарплату не жалуются. Сейчас зима, холодно, и нам приходится быть на улице целый день», — рассказал дворник. Также, по его словам, есть проблема с алкоголиками, которые работают дворниками. Они, по его словам, поработав пару дней, уходят на больничный, а потом их тяжело найти даже для подписания приказа об увольнении.

URA.RU направило вопросы по теме в пресс-службу городской администрации. На момент написания новости ответ не был получен. При этом в мэрии на запрос по теме уборке территорий URA.RU отвечали, что очистка урн и территорий от мусора осуществляется в ежедневном режиме, уборка от снега производится поэтапно. «В настоящий момент на содержании „Дирекции парков и скверов“ находятся 106 объектов (общественные территории, парки, скверы, набережные) с общей площадью обслуживания 513 тысяч квадратных метров», — отметили в мэрии.

Ранее горожанин назвал ювелирной работу местных коммунальщиков, которые занимались уборкой снега. По его словам, нужно быть «снайперами», чтобы убрать снег на парковках и не повредить чужое имущество.