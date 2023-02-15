15 февраля 2023
14 февраля 2023

Житель Кургана сравнил работу дорожных рабочих с ювелирным делом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, сугроб, уборка снега, снегоуборочная техника, уборка двора, куча снега, снежная зима
Работа дорожных рабочих понравилась курганцу Фото:

Житель Кургана назвал ювелирной работу зауральских коммунальщиков, которые занимались уборкой снега. Несколько видео с комментариями от очевидца были выложены в telegram-канале «Курган Новый».

«Сегодня на ул. Невежина, 18 (район стадиона КЗКТ). Курганские дорожники ювелирно выполняют свою работу между припаркованных машин, чтобы убрать снег и не повредить чужое имущество. Ну просто снайперы», — поделился своим впечатлениями горожанин.

Курганец в сообщениях также покритиковал «безответственных автовладельцев», которые забросили свои машины еще с начала зимы. По его мнению, именно из-за таких людей и скапливаются сугробы. «Пока изнеженные блогеры и анонимные интернет-критиканы отдыхают и спят, настоящие мужики работают», — подытожил житель Зауралья.

URA.RU писало ранее, что курганцы жаловались на заваленные снегом тротуары. По словам читателя информационного агентства, в некоторых округах Курганской области уборкой пешеходных дорожек на мостах не занимаются длительное время.

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Житель Кургана назвал ювелирной работу зауральских коммунальщиков, которые занимались уборкой снега. Несколько видео с комментариями от очевидца были выложены в telegram-канале «Курган Новый». «Сегодня на ул. Невежина, 18 (район стадиона КЗКТ). Курганские дорожники ювелирно выполняют свою работу между припаркованных машин, чтобы убрать снег и не повредить чужое имущество. Ну просто снайперы», — поделился своим впечатлениями горожанин. Курганец в сообщениях также покритиковал «безответственных автовладельцев», которые забросили свои машины еще с начала зимы. По его мнению, именно из-за таких людей и скапливаются сугробы. «Пока изнеженные блогеры и анонимные интернет-критиканы отдыхают и спят, настоящие мужики работают», — подытожил житель Зауралья. URA.RU писало ранее, что курганцы жаловались на заваленные снегом тротуары. По словам читателя информационного агентства, в некоторых округах Курганской области уборкой пешеходных дорожек на мостах не занимаются длительное время.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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