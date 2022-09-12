Apple сделала обновление iOS 16 доступным для россиян

13 сентября 2022 в 01:46 Размер текста - 17 +

Операционная система iOS 16 доступна для пользователей из РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Состоялся официальный релиз новой версии мобильной операционной системы iOS 16 для iPhone. Пользователям в России также начали поступать оповещения с предложением обновить систему. Проверить наличие обновления iOS 16 можно, открыв «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО», убедился корреспондент URA.RU. Новая версия операционной системы весит чуть больше 3 ГБ и уже доступна для всех владельцев iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone X и более свежих моделей, в том числе, на территории России. Среди ключевых особенностей Apple выделила новый экран блокировки с настраиваемыми виджетами и анимированные обои. Обновление коснулось и уведомлений, которые теперь на экране блокировки отображаются снизу. 7 сентября состоялась презентация Apple. На ней американская корпорация представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые будут стоить 799 и 899 долларов США соответственно. Также компания презентовала наушники AirPods Pro 2 и умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Также был значительно урезан функционал смартфонов для российский пользователей. В частности, компания ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень параллельного импорта. Поставки гаджетов восстановились, цены на них снизились до 30%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Состоялся официальный релиз новой версии мобильной операционной системы iOS 16 для iPhone. Пользователям в России также начали поступать оповещения с предложением обновить систему. Проверить наличие обновления iOS 16 можно, открыв «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО», убедился корреспондент URA.RU. Новая версия операционной системы весит чуть больше 3 ГБ и уже доступна для всех владельцев iPhone SE 2, iPhone 8, iPhone X и более свежих моделей, в том числе, на территории России. Среди ключевых особенностей Apple выделила новый экран блокировки с настраиваемыми виджетами и анимированные обои. Обновление коснулось и уведомлений, которые теперь на экране блокировки отображаются снизу. 7 сентября состоялась презентация Apple. На ней американская корпорация представила новые iPhone 14 и iPhone 14 Plus, которые будут стоить 799 и 899 долларов США соответственно. Также компания презентовала наушники AirPods Pro 2 и умные часы Apple Watch 8 Series 8, SE и Pro. Apple заявила о прекращении поставок своей техники в Россию после начала спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Также был значительно урезан функционал смартфонов для российский пользователей. В частности, компания ограничила работу платежного сервиса Apple Pay в России. Однако уже в мае Министерство промышленности и торговли РФ включило бренд в перечень параллельного импорта. Поставки гаджетов восстановились, цены на них снизились до 30%.