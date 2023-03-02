Fox News: Байден теряет способность разговаривать

03 марта 2023 в 05:44 Размер текста - 17 +

Джо Байден теряет способность говорить Фото: Official White House / Erin Scott Президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Информацию об этом раскрыл американский телеведущий Такер Карлсон, подчеркнув, что американским журналистам запрещают освещать данную проблему. «Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — заявил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что у американского лидера недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной. Карлсон, однако, не стал осуждать президента, назвав такой процесс естественным. Тем не менее, журналист подчеркнул, что «из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это». Американский лидер уже не впервые подвергается критике из-за проблем, возникших в связи с его возрастом (в ноябре Байдену исполнилось 80 лет). Байден часто допускает оговорки, а также путается в элементарных вещах. Ранее читатели New York Post обрушились на него из-за расистских шуток про белых американцев. Украинцев же президент США назвал «народом Урана». В конечном итоге в американской прессе начали появляться предложения убрать Байдена с поста президента.

Президент США Джо Байден постепенно утрачивает способность говорить. Информацию об этом раскрыл американский телеведущий Такер Карлсон, подчеркнув, что американским журналистам запрещают освещать данную проблему. «Мы показали миллион подобных отрывков за последние годы. Можем показать еще миллион, потому что Джо Байден разговаривает так каждый день. Он теряет способность говорить», — заявил Карлсон в эфире телеканала Fox News. Он также отметил, что у американского лидера недостаточно интеллектуальных сил, чтобы продолжать управлять страной. Карлсон, однако, не стал осуждать президента, назвав такой процесс естественным. Тем не менее, журналист подчеркнул, что «из-за того, что это естественный процесс, нам приказано игнорировать это». Американский лидер уже не впервые подвергается критике из-за проблем, возникших в связи с его возрастом (в ноябре Байдену исполнилось 80 лет). Байден часто допускает оговорки, а также путается в элементарных вещах. Ранее читатели New York Post обрушились на него из-за расистских шуток про белых американцев. Украинцев же президент США назвал «народом Урана». В конечном итоге в американской прессе начали появляться предложения убрать Байдена с поста президента.