Украина уверена, что получит западные истребители

Алексей Резников: Украина получил от Запада несколько типов истребителей

03 марта 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

На Украину поступит два-три типа истребителей, считает Алексей Резников Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина в итоге получит истребители разных типов от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица. И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил Резников немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что наиболее значимыми поставками среди военной техники с Запада на данный момент являются немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. Ранее издание Newsweek сообщал, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.

Украина в итоге получит истребители разных типов от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица. И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил Резников немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что наиболее значимыми поставками среди военной техники с Запада на данный момент являются немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. Ранее издание Newsweek сообщал, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.