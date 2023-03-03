Украина уверена, что получит западные истребители

Украина в итоге получит истребители разных типов от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица. И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил Резников немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что наиболее значимыми поставками среди военной техники с Запада на данный момент являются немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.
Ранее издание Newsweek сообщал, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.
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