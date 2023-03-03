Украина уверена, что получит западные истребители

Алексей Резников: Украина получил от Запада несколько типов истребителей
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НАТО. Москва. stock, нато, авиация, истребитель, самолет, nato
На Украину поступит два-три типа истребителей, считает Алексей Резников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина в итоге получит истребители разных типов от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица. И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил Резников немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что наиболее значимыми поставками среди военной техники с Запада на данный момент являются немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams.

Ранее издание Newsweek сообщал, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.

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Украина в итоге получит истребители разных типов от западных партнеров. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников. «Я уверен, что у нас будет два-три типа истребителей, будет одна основная птица. И это будет зависеть от того, какой из них лучше для Украины. Для наших аэродромов, для наших инженеров, для обслуживания», — заявил Резников немецкому таблоиду Bild. Он отметил, что наиболее значимыми поставками среди военной техники с Запада на данный момент являются немецкие танки Leopard, британские Challenger и американские Abrams. Ранее издание Newsweek сообщал, что затягивание сроков поставок боеприпасов на Украину делает технику НАТО бесполезной для ВСУ. Еврокомиссия хочет увеличить производство боеприпасов в Европе. Поставки оружия и патронов на Украину сильно истощают запасы в странах Запада. В Пентагоне в свою очередь заявляли, что Украина вряд ли получит истребители.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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