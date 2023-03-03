Новый директор УКС ХМАО нанимает на работу варягов из Перми

В управлении капстроительства ХМАО идут кадровые чистки

03 марта 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Александр Касьянов устраивает на работу земляков из Перми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В управлении капитального строительства Югры идут кадровые зачистки. Новый директор учреждения Александр Касьянов, приехавший из Перми, увольняет местных специалистов и берет на работу земляков. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. По данным источника URA.RU, по протекции Касьянова на должность директора нижневартовского филиала УКСа был устроен Артем Манушков. «Затем из Перми на должность замначальника отдела была приглашена Екатерина Тазетдинова», — сообщил инсайдер. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий работу управления капстроительства ХМАО, в разговоре с журналистом агентства заявил, что согласовал кадровые перестановки в учреждении. «Это нормальная история, когда приглашают проверенные кадры. Они могут быть земляками, могут не быть. Команду надо формировать по своему усмотрению. Я руководителю структурного подразделения даю свободу, но не могу сказать, что произошел больной наплыв пермяков», — прокомментировал Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что директором управления капстроительства ХМАО в августе 2022 года стал чиновник из Перми — Александр Касьянов. Он был приглашен на эту позицию директором окружного департамента строительства и ЖКХ Григорием Невоструевым, который прежде занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управлении капитального строительства Югры идут кадровые зачистки. Новый директор учреждения Александр Касьянов, приехавший из Перми, увольняет местных специалистов и берет на работу земляков. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте ХМАО. По данным источника URA.RU, по протекции Касьянова на должность директора нижневартовского филиала УКСа был устроен Артем Манушков. «Затем из Перми на должность замначальника отдела была приглашена Екатерина Тазетдинова», — сообщил инсайдер. Вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев, курирующий работу управления капстроительства ХМАО, в разговоре с журналистом агентства заявил, что согласовал кадровые перестановки в учреждении. «Это нормальная история, когда приглашают проверенные кадры. Они могут быть земляками, могут не быть. Команду надо формировать по своему усмотрению. Я руководителю структурного подразделения даю свободу, но не могу сказать, что произошел больной наплыв пермяков», — прокомментировал Ислаев. Ранее URA.RU сообщало, что директором управления капстроительства ХМАО в августе 2022 года стал чиновник из Перми — Александр Касьянов. Он был приглашен на эту позицию директором окружного департамента строительства и ЖКХ Григорием Невоструевым, который прежде занимал должность заместителя председателя правительства Пермского края.