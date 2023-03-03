03 марта 2023

Шольц призвал Байдена отправить «сигнал» России из-за Украины

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Визит Джо Байдена на Украину. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден похвалил политику Германии против РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента США Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Встреча двух лидеров прошла в Вашингтоне.

«Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо», — сказал Шольц, передает CNN.

Байден похвалил Германию за оказание вместе с США всемерного содействия Украине. Также он положительно отозвался о давлении на Россию, включая отказ от ее энергоносителей.

Многие страны после начала спецоперации на Украине стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. Недавно Вашингтон выделил Украине вооружения на сумму в 400 миллионов долларов. При этом Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи.

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Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента США Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Встреча двух лидеров прошла в Вашингтоне. «Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо», — сказал Шольц, передает CNN. Байден похвалил Германию за оказание вместе с США всемерного содействия Украине. Также он положительно отозвался о давлении на Россию, включая отказ от ее энергоносителей. Многие страны после начала спецоперации на Украине стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. Недавно Вашингтон выделил Украине вооружения на сумму в 400 миллионов долларов. При этом Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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