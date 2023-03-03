Шольц призвал Байдена отправить «сигнал» России из-за Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента США Джо Байдена отправить «сигнал» России о том, что страны намерены и дальше помогать Украине в противостоянии с РФ в зоне СВО. Встреча двух лидеров прошла в Вашингтоне.
«Я думаю, что очень важно, чтобы мы послали сигнал о том, что мы продолжим это делать (поддерживать Украину) столько, сколько необходимо, что мы готовы оставаться с украинцами столько, сколько необходимо», — сказал Шольц,
Байден похвалил Германию за оказание вместе с США всемерного содействия Украине. Также он положительно отозвался о давлении на Россию, включая отказ от ее энергоносителей.
Многие страны после начала спецоперации на Украине стали поддерживать Киев военной помощью и денежными траншами. Недавно Вашингтон выделил Украине вооружения на сумму в 400 миллионов долларов. При этом Шольц попросил президента Украины Владимира Зеленского перестать стонать о нехватке военной помощи.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!