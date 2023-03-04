04 марта 2023
03 марта 2023

Тюменцам за работу в Казани предоставят бронь от мобилизации

© Служба новостей «URA.RU»
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За вахту тюменцам предлагают заработать 106 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В Казани ищут рабочих из Тюмени, которым предоставят бронь от мобилизации. За вахту жителям предлагают заработать 106 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы Superjob.

«На производство в городе Казань требуется жестянщик. Обязанности: изготовление, ремонт и установка сложных деталей, изделий; изготовление сложных шаблонов по чертежу и по деталям. Предоставляем бронь от мобилизации. Зарплата от 106 тысяч рублей», — сообщается в вакансии.

Вахта длится 60 дней. Работодатель рассмотрит кандидатов со средним специальным образованием и опытом работы от трех лет. Работать придется шесть дней в неделю по 12 часов в день. Сотруднику предоставят бесплатное проживание и спецодежду, а также компенсируют стоимость проезда.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Работники стратегически важных предприятий и IT-специалисты могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.

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В Казани ищут рабочих из Тюмени, которым предоставят бронь от мобилизации. За вахту жителям предлагают заработать 106 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы Superjob. «На производство в городе Казань требуется жестянщик. Обязанности: изготовление, ремонт и установка сложных деталей, изделий; изготовление сложных шаблонов по чертежу и по деталям. Предоставляем бронь от мобилизации. Зарплата от 106 тысяч рублей», — сообщается в вакансии. Вахта длится 60 дней. Работодатель рассмотрит кандидатов со средним специальным образованием и опытом работы от трех лет. Работать придется шесть дней в неделю по 12 часов в день. Сотруднику предоставят бесплатное проживание и спецодежду, а также компенсируют стоимость проезда. Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Работники стратегически важных предприятий и IT-специалисты могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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