Тюменцам за работу в Казани предоставят бронь от мобилизации

За вахту тюменцам предлагают заработать 106 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Казани ищут рабочих из Тюмени, которым предоставят бронь от мобилизации. За вахту жителям предлагают заработать 106 тысяч рублей. Вакансия опубликована на площадке по поиску работы Superjob.

«На производство в городе Казань требуется жестянщик. Обязанности: изготовление, ремонт и установка сложных деталей, изделий; изготовление сложных шаблонов по чертежу и по деталям. Предоставляем бронь от мобилизации. Зарплата от 106 тысяч рублей», — сообщается в вакансии.

Вахта длится 60 дней. Работодатель рассмотрит кандидатов со средним специальным образованием и опытом работы от трех лет. Работать придется шесть дней в неделю по 12 часов в день. Сотруднику предоставят бесплатное проживание и спецодежду, а также компенсируют стоимость проезда.

Частичная мобилизация прошла в России с 21 сентября по 28 октября 2022 года. Работники стратегически важных предприятий и IT-специалисты могут рассчитывать на бронь от призыва. Ранее генерал Болдырев заявил, что в России не планируется вторая волна мобилизации.