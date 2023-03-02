Генерал Болдырев раскрыл, будет ли мобилизация после атаки на Брянскую область

Власти РФ не станут объявлять вторую волну мобилизации после того, как в Брянскую область вторглись украинские диверсанты. Такое мнение высказал генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев.
«Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия», — подчеркнул Владимир Болдырев, передает telegram-канал «Радиоточка НСН». Тем не менее генерал уточнил, что ситуация с ДРГ будет рассматриваться на Совбезе с участием президента РФ Владимира Путина.
2 марта две украинские диверсионные группы совершили атаку на приграничную российскую территорию — Брянскую область. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что данный инцидент является терактом со стороны Украины. Депутат госдумы Алексей Журавлев назвал действия диверсионно-разведывательной группы копией террористических действий банды чеченского террориста Шамиля Басаева, который был причастен к ряду крупных терактов в современной России.
Операцию по уничтожению украинских диверсантов проводила ФСБ, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «дожмет» украинских неонацистов, сообщает «Национальная служба новостей».
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!
Власти РФ не станут объявлять вторую волну мобилизации после того, как в Брянскую область вторглись украинские диверсанты. Такое мнение высказал генерал российской армии, бывший главнокомандующий Сухопутными войсками Владимир Болдырев. «Это не тот случай, который бы мог вызвать мобилизацию и такого рода мероприятия», — подчеркнул Владимир Болдырев, передает telegram-канал «Радиоточка НСН». Тем не менее генерал уточнил, что ситуация с ДРГ будет рассматриваться на Совбезе с участием президента РФ Владимира Путина. 2 марта две украинские диверсионные группы совершили атаку на приграничную российскую территорию — Брянскую область. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что данный инцидент является терактом со стороны Украины. Депутат госдумы Алексей Журавлев назвал действия диверсионно-разведывательной группы копией террористических действий банды чеченского террориста Шамиля Басаева, который был причастен к ряду крупных терактов в современной России. Операцию по уничтожению украинских диверсантов проводила ФСБ, передает RT. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «дожмет» украинских неонацистов, сообщает «Национальная служба новостей».