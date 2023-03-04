Пермский штурмовик сообщил о гибели своего друга в зоне СВО

05 марта 2023 в 04:42 Размер текста - 17 +

Друг Александра Григоренко погиб во время штурма Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бывший депутат заксобрания Пермского края и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко рассказал о погибшем во время спецоперации друге. На СВО они были вместе с апреля, пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Больше нет моего друга, земляка и боевого товарища „Гири“. Он геройски погиб в штурме, будучи в составе первой тройки. Очень тяжелая для меня потеря. „Гире“ было 29 лет, за время СВО он принял участие в более чем 10 штурмах», — пишет Александр Григоренко. Ранее, как сообщало URA.RU, экс-депутат Прикамья Александр Григоренко, который участвует в спецоперации на Украине, получил должность командира взвода. Позже экс-депутата представили к награде «За отвагу» после штурма на Донбассе.

Бывший депутат заксобрания Пермского края и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко рассказал о погибшем во время спецоперации друге. На СВО они были вместе с апреля, пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Больше нет моего друга, земляка и боевого товарища „Гири“. Он геройски погиб в штурме, будучи в составе первой тройки. Очень тяжелая для меня потеря. „Гире“ было 29 лет, за время СВО он принял участие в более чем 10 штурмах», — пишет Александр Григоренко. Ранее, как сообщало URA.RU, экс-депутат Прикамья Александр Григоренко, который участвует в спецоперации на Украине, получил должность командира взвода. Позже экс-депутата представили к награде «За отвагу» после штурма на Донбассе.