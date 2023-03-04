04 марта 2023
03 марта 2023

Пермский штурмовик сообщил о гибели своего друга в зоне СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Григоренко Александром. Пермь, григоренко александр
Друг Александра Григоренко погиб во время штурма Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывший депутат заксобрания Пермского края и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко рассказал о погибшем во время спецоперации друге. На СВО они были вместе с апреля, пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат».

«Больше нет моего друга, земляка и боевого товарища „Гири“. Он геройски погиб в штурме, будучи в составе первой тройки. Очень тяжелая для меня потеря. „Гире“ было 29 лет, за время СВО он принял участие в более чем 10 штурмах», — пишет Александр Григоренко.

Ранее, как сообщало URA.RU, экс-депутат Прикамья Александр Григоренко, который участвует в спецоперации на Украине, получил должность командира взвода. Позже экс-депутата представили к награде «За отвагу» после штурма на Донбассе.

О важных для каждого пермяка событиях — в Telegram-канале «Большая Пермь». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.

Бывший депутат заксобрания Пермского края и участник специальной военной операции (СВО) на Украине Александр Григоренко рассказал о погибшем во время спецоперации друге. На СВО они были вместе с апреля, пишет штурмовик в своем telegram-канале «ПоZывной Депутат». «Больше нет моего друга, земляка и боевого товарища „Гири“. Он геройски погиб в штурме, будучи в составе первой тройки. Очень тяжелая для меня потеря. „Гире“ было 29 лет, за время СВО он принял участие в более чем 10 штурмах», — пишет Александр Григоренко. Ранее, как сообщало URA.RU, экс-депутат Прикамья Александр Григоренко, который участвует в спецоперации на Украине, получил должность командира взвода. Позже экс-депутата представили к награде «За отвагу» после штурма на Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...