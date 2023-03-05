Житель ХМАО, пытавшийся совершить диверсию на железной дороге, обвиняется в призывах к терроризму

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Приговор Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, арест, тюрьма, решетка, суд, лишение свободы, задержание
Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение Фото:

Жителю ХМАО Владлену Меньшикову, пытавшемуся совершить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске, добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и в публичных призывах к терроризму. Информацию сообщает агентство ТАСС.

«Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой пресс-службу Свердловского областного суда. Изначально житель Меньшиков обвинялся только в диверсии.

Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала жителя ХМАО, который пытался устроить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина был идейным противником СВО на Украине.

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Жителю ХМАО Владлену Меньшикову, пытавшемуся совершить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске, добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и в публичных призывах к терроризму. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой пресс-службу Свердловского областного суда. Изначально житель Меньшиков обвинялся только в диверсии. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала жителя ХМАО, который пытался устроить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина был идейным противником СВО на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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