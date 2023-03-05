Житель ХМАО, пытавшийся совершить диверсию на железной дороге, обвиняется в призывах к терроризму 05 марта 2023 в 12:07 Размер текста - 17 + Фигуранту дела о покушении на диверсию в Свердловской области ужесточили обвинение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителю ХМАО Владлену Меньшикову, пытавшемуся совершить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске, добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и в публичных призывах к терроризму. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой пресс-службу Свердловского областного суда. Изначально житель Меньшиков обвинялся только в диверсии. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала жителя ХМАО, который пытался устроить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина был идейным противником СВО на Украине. Жителю ХМАО Владлену Меньшикову, пытавшемуся совершить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске, добавили обвинение в сотрудничестве с иностранцами против безопасности РФ и в публичных призывах к терроризму. Информацию сообщает агентство ТАСС. «Меньшикову на данный момент вменяется ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ «Покушение на диверсию», ст. 275.1 «Сотрудничество с иностранным государством, международной либо иностранной организацией в деятельности, заведомо направленной против безопасности России» и ст. 205.2 «Публичные призывы к террористической деятельности», — сказано в сообщении ТАСС со ссылкой пресс-службу Свердловского областного суда. Изначально житель Меньшиков обвинялся только в диверсии. Ранее URA.RU сообщало, что ФСБ задержала жителя ХМАО, который пытался устроить диверсию на участке железной дороги в Нижневартовске. Возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина был идейным противником СВО на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям