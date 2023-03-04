04 марта 2023

Рогов: обученные в Британии солдаты ВСУ переброшены в Запорожье

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Несколько тысяч солдат ВСУ, прошедших обучение в Британии, прибыли в город Запорожье Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В город Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли 3,5 тысячи украинских военных, прошедшие курс обучения в Великобритании. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В город Запорожье прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, обучавшихся в Великобритании», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что курс такого обучения для украинских военных составил около четырех недель.

Ранее о переброске под Бахмут (Артемовск) солдат ВСУ, обученных на полигонах НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ДНР переброшенные из Британии украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам после 20 минут ведения боя.

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В город Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли 3,5 тысячи украинских военных, прошедшие курс обучения в Великобритании. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В город Запорожье прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, обучавшихся в Великобритании», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что курс такого обучения для украинских военных составил около четырех недель. Ранее о переброске под Бахмут (Артемовск) солдат ВСУ, обученных на полигонах НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ДНР переброшенные из Британии украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам после 20 минут ведения боя.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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