В город Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли 3,5 тысячи украинских военных, прошедшие курс обучения в Великобритании. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«В город Запорожье прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, обучавшихся в Великобритании», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что курс такого обучения для украинских военных составил около четырех недель.
Ранее о переброске под Бахмут (Артемовск) солдат ВСУ, обученных на полигонах НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ДНР переброшенные из Британии украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам после 20 минут ведения боя.
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