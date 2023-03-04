Рогов: обученные в Британии солдаты ВСУ переброшены в Запорожье

05 марта 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Несколько тысяч солдат ВСУ, прошедших обучение в Британии, прибыли в город Запорожье Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В город Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли 3,5 тысячи украинских военных, прошедшие курс обучения в Великобритании. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В город Запорожье прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, обучавшихся в Великобритании», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что курс такого обучения для украинских военных составил около четырех недель. Ранее о переброске под Бахмут (Артемовск) солдат ВСУ, обученных на полигонах НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ДНР переброшенные из Британии украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам после 20 минут ведения боя.

В город Запорожье, который находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), прибыли 3,5 тысячи украинских военных, прошедшие курс обучения в Великобритании. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «В город Запорожье прибыло порядка 3,5 тысячи украинских боевиков, обучавшихся в Великобритании», — передает слова Рогова РИА Новости. Он добавил, что курс такого обучения для украинских военных составил около четырех недель. Ранее о переброске под Бахмут (Артемовск) солдат ВСУ, обученных на полигонах НАТО, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В ДНР переброшенные из Британии украинские военнослужащие сдались в плен российским войскам после 20 минут ведения боя.