ВСУ намерены истощить Крым блокадой вместе с населением

Полковник ВСУ Черник заявил о намерении Киева истощить Крым блокадой вместе с населением

06 марта 2023 в 03:30 Размер текста - 17 +

Киев намерен истощить население Крыма, заявил Петр Черник Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина намерена устроить блокаду Крыму и истощить население полуострова. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. «Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — выдвинул свое предположение Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов». Он отметил, что украинской стороне потребуется разрушить Крымский мост, чтобы реализовать этот план, однако без авиации и дальнобойных ракет Киеву не обойтись. По словам Черника, для этой цели необходимо использовать большое количество американских F-16. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. По словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация страны. Президент и его представители подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты. Ранее на Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что захват полуострова позволит «восстановить мир» в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина намерена устроить блокаду Крыму и истощить население полуострова. Об этом заявил военный аналитик и полковник ВСУ Петр Черник. «Вопрос времени — физическое истощение и боевой группировки, и вообще всего населения, которое там находится. То есть в военной логике — это не есть такое прям сверхсложное задание», — выдвинул свое предположение Черник в эфире телеканала «Говорит большой Львов». Он отметил, что украинской стороне потребуется разрушить Крымский мост, чтобы реализовать этот план, однако без авиации и дальнобойных ракет Киеву не обойтись. По словам Черника, для этой цели необходимо использовать большое количество американских F-16. Россия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию (СВО) по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевских властей. По словам президента России Владимира Путина, основными задачами СВО являются демилитаризация и денацификация страны. Президент и его представители подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты. Ранее на Украине заявляли о планах начать наступление на Крым, а также уничтожить военные склады и аэродромы. Украина уже готовится технически, заявлял президент Владимир Зеленский. Он считает, что захват полуострова позволит «восстановить мир» в стране.