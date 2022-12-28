Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба

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ПМЭФ-2022. Петербуржский международный экономический форум, первый день, Новак, Миллер. Санкт-Петербург, миллер алексей
Алексей Миллер сообщил о проработке с Турцией проекта газового хаба Фото:

Россия и Турция приступили к практической реализации совместного газового хаба. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сообщил Миллер в своем предновогоднем обращении к россиянам. Глава «Газпрома» отметил, что создание газового хаба в Турции позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа.

Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории Турции. Такое решение было принято им из-за диверсий на «Северных потоках», которые президент России назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Это подтвердил и сам Миллер, отметив, что торговая площадка в Турции «могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки».

Эрдоган уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому хабу. В начале декабря он заявил, что на месте будущего хаба организуется 540 новых буровых работ.

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Россия и Турция приступили к практической реализации совместного газового хаба. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сообщил Миллер в своем предновогоднем обращении к россиянам. Глава «Газпрома» отметил, что создание газового хаба в Турции позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории Турции. Такое решение было принято им из-за диверсий на «Северных потоках», которые президент России назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Это подтвердил и сам Миллер, отметив, что торговая площадка в Турции «могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки». Эрдоган уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому хабу. В начале декабря он заявил, что на месте будущего хаба организуется 540 новых буровых работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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