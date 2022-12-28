Миллер: Россия и Турция начали реализацию газового хаба

28 декабря 2022 в 18:38 Размер текста - 17 +

Алексей Миллер сообщил о проработке с Турцией проекта газового хаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия и Турция приступили к практической реализации совместного газового хаба. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сообщил Миллер в своем предновогоднем обращении к россиянам. Глава «Газпрома» отметил, что создание газового хаба в Турции позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории Турции. Такое решение было принято им из-за диверсий на «Северных потоках», которые президент России назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Это подтвердил и сам Миллер, отметив, что торговая площадка в Турции «могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки». Эрдоган уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому хабу. В начале декабря он заявил, что на месте будущего хаба организуется 540 новых буровых работ.

Россия и Турция приступили к практической реализации совместного газового хаба. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Мы с Турцией начали прорабатывать проект газового хаба в этой стране. Это решение принято на уровне руководителей двух государств, и мы уже приступили к его практической реализации», — сообщил Миллер в своем предновогоднем обращении к россиянам. Глава «Газпрома» отметил, что создание газового хаба в Турции позволит обеспечить справедливое и прозрачное ценообразование на рынке природного газа. Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории Турции. Такое решение было принято им из-за диверсий на «Северных потоках», которые президент России назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. Это подтвердил и сам Миллер, отметив, что торговая площадка в Турции «могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки». Эрдоган уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому хабу. В начале декабря он заявил, что на месте будущего хаба организуется 540 новых буровых работ.