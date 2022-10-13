Миллер: Турция согласилась на расширение сотрудничества с Россией

Анкара сказала «да» на предложение Москвы о создании газового хаба на границе Турции и Евросоюза. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«На границе Турции и Европейского Союза мы будем обсуждать вопрос создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей. <…> Ответ Турции — да», — заявил Алексей Миллер в интервью Первому каналу.
Глава «Газпрома» отметил, что Россия имеет большой опыт сотрудничества с Турцией по газу. Он подчеркнул, что между странами построены два морских газопровода, обеспечивающих стабильные и надежные поставки российского газа на турецкий рынок: «Голубой поток» и «Турецкий поток».
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Анкара сказала «да» на предложение Москвы о создании газового хаба на границе Турции и Евросоюза. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «На границе Турции и Европейского Союза мы будем обсуждать вопрос создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей. <…> Ответ Турции — да», — заявил Алексей Миллер в интервью Первому каналу. Глава «Газпрома» отметил, что Россия имеет большой опыт сотрудничества с Турцией по газу. Он подчеркнул, что между странами построены два морских газопровода, обеспечивающих стабильные и надежные поставки российского газа на турецкий рынок: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел после терактов на «Северных потоках». Миллер заявил, что новые нитки «Турецкого потока» оснастят российскими турбинами. Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером РФ, приближенным к Западу.