13 октября 2022

Миллер: Турция согласилась на расширение сотрудничества с Россией

Глава «Газпрома» Миллер: Турция дала согласие на создание газового хаба в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Алексея Миллера. Москва, миллер алексей
Россия имеет большой опыт сотрудничества с Турцией по газу, заявил Алексей Миллер Фото:

Анкара сказала «да» на предложение Москвы о создании газового хаба на границе Турции и Евросоюза. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«На границе Турции и Европейского Союза мы будем обсуждать вопрос создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей. <…> Ответ Турции — да», — заявил Алексей Миллер в интервью Первому каналу.

Глава «Газпрома» отметил, что Россия имеет большой опыт сотрудничества с Турцией по газу. Он подчеркнул, что между странами построены два морских газопровода, обеспечивающих стабильные и надежные поставки российского газа на турецкий рынок: «Голубой поток» и «Турецкий поток».

Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел после терактов на «Северных потоках». Миллер заявил, что новые нитки «Турецкого потока» оснастят российскими турбинами. Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером РФ, приближенным к Западу.

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Анкара сказала «да» на предложение Москвы о создании газового хаба на границе Турции и Евросоюза. Такое заявление сделал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «На границе Турции и Европейского Союза мы будем обсуждать вопрос создания хаба — торговой площадки, которая могла бы стать ценовым индикатором для поставки газа на рынки стран-потребителей. <…> Ответ Турции — да», — заявил Алексей Миллер в интервью Первому каналу. Глава «Газпрома» отметил, что Россия имеет большой опыт сотрудничества с Турцией по газу. Он подчеркнул, что между странами построены два морских газопровода, обеспечивающих стабильные и надежные поставки российского газа на турецкий рынок: «Голубой поток» и «Турецкий поток». Ранее президент России Владимир Путин предложил турецкому лидеру Реджепу Эрдогану построить в Турции газовый хаб. К такому решению он пришел после терактов на «Северных потоках». Миллер заявил, что новые нитки «Турецкого потока» оснастят российскими турбинами. Путин отметил, что Турция оказалась самым надежным партнером РФ, приближенным к Западу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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