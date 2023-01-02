02 января 2023

Турция приступила к работам по предложенному Россией газовому хабу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка первой партии сжиженного природного газа автотранспортом из России в Казахстан. Екатеринбург, газ, вентиль, газпром трансгаз екатеринбург, комплекс по производству спг, экспорт
Проект хаба, предложенный Россией, запустили в Турции Фото:

Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ. По предварительным данным, на подготовку потребуется год. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

«Мы намерены воспользоваться проектом газового хаба. Сейчас проводится оценка инфраструктуры. Для этого на территории имеются необходимые возможности и терминалы», — пояснил Фатих Донмез в интервью TVnet.

По словам турецкого министра, с течением времени интерес к проекту со стороны стран Европы может вырасти. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — заявил Донмез.

К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина.

В начале декабря прошлого года президент Турции уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому проекту. Предположительно, на месте будущего хаба будут проведены свыше 500 новых буровых работ.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ. По предварительным данным, на подготовку потребуется год. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Мы намерены воспользоваться проектом газового хаба. Сейчас проводится оценка инфраструктуры. Для этого на территории имеются необходимые возможности и терминалы», — пояснил Фатих Донмез в интервью TVnet. По словам турецкого министра, с течением времени интерес к проекту со стороны стран Европы может вырасти. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — заявил Донмез. К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. В начале декабря прошлого года президент Турции уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому проекту. Предположительно, на месте будущего хаба будут проведены свыше 500 новых буровых работ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...