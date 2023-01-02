Турция приступила к работам по предложенному Россией газовому хабу

03 января 2023 в 02:10 Размер текста - 17 +

Проект хаба, предложенный Россией, запустили в Турции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ. По предварительным данным, на подготовку потребуется год. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Мы намерены воспользоваться проектом газового хаба. Сейчас проводится оценка инфраструктуры. Для этого на территории имеются необходимые возможности и терминалы», — пояснил Фатих Донмез в интервью TVnet . По словам турецкого министра, с течением времени интерес к проекту со стороны стран Европы может вырасти. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — заявил Донмез. К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. В начале декабря прошлого года президент Турции уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому проекту. Предположительно, на месте будущего хаба будут проведены свыше 500 новых буровых работ.

Турецкие специалисты начали работу над проектом газового хаба, который разработали в РФ. По предварительным данным, на подготовку потребуется год. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез. «Мы намерены воспользоваться проектом газового хаба. Сейчас проводится оценка инфраструктуры. Для этого на территории имеются необходимые возможности и терминалы», — пояснил Фатих Донмез в интервью TVnet. По словам турецкого министра, с течением времени интерес к проекту со стороны стран Европы может вырасти. «Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — заявил Донмез. К практической реализации совместного газового хаба Москва и Анкара приступили в конце прошлого года. Ранее лидер России Владимир Путин предложил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану создать газовый хаб на территории его страны. Это решение было принято из-за диверсий на «Северных потоках», которые глава РФ назвал терактом. Эрдоган принял предложение Путина. В начале декабря прошлого года президент Турции уже сообщал о начале подготовительных работ по совместному с Россией газовому проекту. Предположительно, на месте будущего хаба будут проведены свыше 500 новых буровых работ.