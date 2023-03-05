Американский ветеран обозначил новую уязвимость США перед Россией

Американский ветеран Дрейвен: зависимость Вашингтона от БРИКС позволит России уничтожить США за несколько месяцев

06 марта 2023 в 06:20 Размер текста - 17 +

Штаты проиграли бы войну против России из-за экономической зависимости от Китая и Индии, считает Ноктис Дрейвен Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости от стран БРИКС. Об этом сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен. Он также заявил о значительном снижении уровня подготовки Вооруженных сил Штатов из-за чего враги США могут снести страну за несколько месяцев. «Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, „Сделано в Китае“, верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т. д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия… Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы», — заявил Ноктис Дрейвен в Twitter. Он считает, что американцы живут в ложном чувстве безопасности, которое сформировалось благодаря иллюзии силы, единства созданными предыдущими поколениями. По словам Дрейвена, сегодня враги США снесли были страну за несколько месяцев, если бы знали, что на самом деле представляют Штаты. Ранее американский геостратег Дордж Фридман заявил, что слабой стороной Украины, которая приведет к победе России, является отсутствие ракет дальнего радиуса действия. Также военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что главной слабостью ВСУ является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости от стран БРИКС. Об этом сообщил американский ветеран Ноктис Дрейвен. Он также заявил о значительном снижении уровня подготовки Вооруженных сил Штатов из-за чего враги США могут снести страну за несколько месяцев. «Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, „Сделано в Китае“, верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т. д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия… Нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы», — заявил Ноктис Дрейвен в Twitter. Он считает, что американцы живут в ложном чувстве безопасности, которое сформировалось благодаря иллюзии силы, единства созданными предыдущими поколениями. По словам Дрейвена, сегодня враги США снесли были страну за несколько месяцев, если бы знали, что на самом деле представляют Штаты. Ранее американский геостратег Дордж Фридман заявил, что слабой стороной Украины, которая приведет к победе России, является отсутствие ракет дальнего радиуса действия. Также военный эксперт Алексей Леонков заявлял, что главной слабостью ВСУ является нехватка техники и личного состава. По этой причине украинским бойцам очень трудно сдерживать подразделения из РФ.