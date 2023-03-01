Курганца накажут за призывы убивать политиков СНГ

Курганец размещал в соцсетях призывы к убийству политиков и оправдывал терроризм Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана понесет наказание за то, что размещал в интернете призывы убивать государственных деятелей стран СНГ, а также Российской Федерации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.

«Обвиняемый, используя свой аккаунт в социальной сети „ВКонтакте“,разместил материалы террористического характера. Тексты содержали призывы к убийству и осуществлению других насильственных действий в отношении государственных деятелей РФ и ряда стран СНГ для дестабилизации работы органов власти», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, на своей странице курганец занимался оправданием терроризма, а также размещал материалы подобного содержания. По информации от УФСБ, житель считал, что подобная практика должна получить поддержку и подражание. Максимальное наказание, которое грозит курганцу — лишение свободы до семи лет.

Ранее URA.RU писало, что ФСБ возбудила уголовное дело на курганца за призывы к революции. Житель использовал свои аккаунты в социальных сетях для призыва к перевороту и смене государственной власти.