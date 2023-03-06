Челябинскому экс-губернатору не дали узаконить баню в Башкирии

Судебный проигрыш Бориса Дубровского выглядит не слишком значимым, но обидным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-губернатору Челябинской области Борису Дубровскому не дали узаконить баню в Башкирии, следует из базы судебных дел. Это второй «банный» проигрыш — ранее бывшего чиновника подвел контракт на строительство бани за 1 млн долларов.

«В иске отказать полностью», — говорится в решении Арбитражного суда Башкортостана. Иск подконтрольного семье экс-чиновника ПО «Монтажник» к администрации Абзелиловского района Башкирии республиканский арбитраж рассматривал почти год. Компания требовала признать право собственности на строение площадью 70,4 квадратных метра.

Это уже второй процесс, в котором «всплывают» бани экс-губернатора. В феврале 2021 года кредитор ПО «Монтажник» сообщил суду, что Дубровский переуступил ему требования к фирме, с которой заключил договор на 1 млн долларов на строительство двухэтажного банного комплекса возле магнитогорского коттеджа экс-главы региона. Объект, который планировалось возвести на участке площадью 360 кв. метров, включал бассейн, зоны отдыха, террасу и спортзал. В ходе разбирательства суд признал бывшего главу Челябинской области аффилированным «Монтажнику», от которого кредиторы требуют порядка 2 млрд рублей.

Дубровские приобрели «Монтажник» в 2018 году. Фирма возводила в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС, намеченных на 2020 год. После освоения нескольких миллиардов рублей из казны региона, строку заморозили и возбудили уголовное дело. Экс-гендиректора фирмы Алексея Павлюка судят по семи статьям УК РФ, он обвиняет в крахе успешной компании работодателей.