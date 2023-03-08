Пригожин: «Вагнер» освободили всю восточную территорию Бахмута

Бойцы «Вагнера» участвуют в боях в Бахмуте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили восточную территорию Бахмута (Артемовск), которая расположена восточнее реки Бахмутка. Об этом рассказал основатель ЧВК Евгений Пригожин.

«Подразделения ЧВК „Вагнер“ заняли всю восточную часть Бахмута. Все, что восточнее реки Бахмутка полностью находится под контролем ЧВК», — заявил Евгений Пригожин, передает пресс-служба его компании «Конкорд» в Telegram .

Ранее Пригожин заявлял о сопротивлении украинских войск под Бахмутом. Он отмечал, что в городе на данный момент находится от 12 до 20 тысяч бойцов ВСУ.