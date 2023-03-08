Президент Польши указал на выгоду Европы от уничтожения «Северных потоков»

Президент Польши Дуда: уничтожение «Северных потоков» поможет Европе отказаться от газа из России

08 марта 2023 в 22:34 Размер текста - 17 +

Уничтожение «Северных потоков» полезно для Европы, заявил Анджей Дуда Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Уничтожение «Северных потоков» несет выгоду для Европы, так как при таких обстоятельствах ей будет легче отказаться от зависимости от российского газа. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда. «Если „Северный поток“ прекратит существование, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — передает слова Дуды телеканал CNN . Он добавил, что ранее Россия якобы использовала поставки своего газа в Европу для доминирования на континенте. Также польский лидер отказался от оценок сообщений о том, что за диверсией на «Северных потоках» стоят проукраинские силы. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в теракте США. Авторы американской газеты The New York Times сообщали, что, скорее всего, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. В МИД Австрии заявили, что информация о причастности Украины к подрыву газопроводов требует проверки, передает RT.

Уничтожение «Северных потоков» несет выгоду для Европы, так как при таких обстоятельствах ей будет легче отказаться от зависимости от российского газа. Такое мнение выразил президент Польши Анджей Дуда. «Если „Северный поток“ прекратит существование, то для Европы это будет выгодно, будет полезно», — передает слова Дуды телеканал CNN. Он добавил, что ранее Россия якобы использовала поставки своего газа в Европу для доминирования на континенте. Также польский лидер отказался от оценок сообщений о том, что за диверсией на «Северных потоках» стоят проукраинские силы. В ночь на 27 сентября был совершен подрыв на обеих нитках «Северного потока». Позже американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил в теракте США. Авторы американской газеты The New York Times сообщали, что, скорее всего, «Северные потоки» могла взорвать проукраинская группировка. В МИД Австрии заявили, что информация о причастности Украины к подрыву газопроводов требует проверки, передает RT.