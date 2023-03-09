В психдиспансере ХМАО дали заключение о состоянии мужчины, взявшего сына в заложники

09 марта 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Врачи не нашли психических отклонений у Широкова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу В психдиспансере Нижневартовска не нашли отклонений психического здоровья Владимира Широкова, который утром 9 марта взял в заложники своего сына и стрелял в полицейских. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах округа. «Мужчина уже прошел освидетельствование в ПНД Нижневартовска, и сейчас его уже увезли на допрос к следователям. Если врачи отпустили Широкова на допрос, то явно, что с психическим здоровьем у него все в порядке. Иначе его бы не выпустили из больницы», — сообщил собеседник. Другой источник URA.RU рассказал журналисту агентства, что следователи планируют завтра после обеда отправить Широкова в суд, где будет решаться вопрос о его мере пресечения. Силовики будут настаивать на аресте вартовчанина. В следственном управлении СК РФ по ХМАО не стали комментировать подробности разбирательства по уголовному делу, но отметили, что разбирательство продолжается. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Широкова после задержания отправили в психдиспансер на освидетельствование. Утром 9 марта мужчина взял в заложники собственного сына и стрелял в полицейских. Позже было установлено, что злоумышленник был пьян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В психдиспансере Нижневартовска не нашли отклонений психического здоровья Владимира Широкова, который утром 9 марта взял в заложники своего сына и стрелял в полицейских. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах округа. «Мужчина уже прошел освидетельствование в ПНД Нижневартовска, и сейчас его уже увезли на допрос к следователям. Если врачи отпустили Широкова на допрос, то явно, что с психическим здоровьем у него все в порядке. Иначе его бы не выпустили из больницы», — сообщил собеседник. Другой источник URA.RU рассказал журналисту агентства, что следователи планируют завтра после обеда отправить Широкова в суд, где будет решаться вопрос о его мере пресечения. Силовики будут настаивать на аресте вартовчанина. В следственном управлении СК РФ по ХМАО не стали комментировать подробности разбирательства по уголовному делу, но отметили, что разбирательство продолжается. «По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщили в СК РФ по ХМАО. Ранее URA.RU сообщало, что Широкова после задержания отправили в психдиспансер на освидетельствование. Утром 9 марта мужчина взял в заложники собственного сына и стрелял в полицейских. Позже было установлено, что злоумышленник был пьян.