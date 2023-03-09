Тюменский депутат раскрыл подробности о семье мужчины, открывшего стрельбу в Нижневартовске

Депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев сообщил подробности о семье Владимира Широкова, который захватил в заложники трехлетнего сына и открыл стрельбу в Нижневартовске. Танкеев написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что испытывает чувство стыда перед покойным отцом Широкова, с которым был лично знаком.
«Я больше десяти лет работал вместе с отцом Владимира Широкова — Владимиром Прокофьевичем. <…> И с самим Володей я тоже знаком. Его многие знают как человека энергичного, открытого, доброжелательного… В какой момент жизнь свернула не туда? Неясно. Страшно. И немного стыдно перед Прокофьичем: недоглядели парня», — поделился с подписчиками Танкеев.
По словам депутата, Широков-старший был начальником цеха металлоконструкций и главным сварщиком СПК — компании, которую возглавляет Танкеев. «Он был первостроителем Нижневартовска. В город приехал в 1975 году. Сыновьями очень гордился. К сожалению, Широкова-старшего уже почти шесть лет нет с нами», — добавил депутат.
Ранее URA.RU писало о том, что психиатры признали Широкова вменяемым. После медицинского освидетельствования его увезли на допрос в Следственный комитет.
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