Тюменский депутат раскрыл подробности о семье мужчины, открывшего стрельбу в Нижневартовске

Депутат Тюменской областной думы Танкеев сообщил подробности о семье Широкова, который захватил в заложники сына
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Дума ХМАО. Ханты-Мансийск, танкеев вячеслав
Вячеслав Танкеев был начальником отца Владимира Широкова Фото:
новость из сюжета
В Нижневартовске мужчина взял ребенка в заложники и устроил стрельбу

Депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев сообщил подробности о семье Владимира Широкова, который захватил в заложники трехлетнего сына и открыл стрельбу в Нижневартовске. Танкеев написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что испытывает чувство стыда перед покойным отцом Широкова, с которым был лично знаком.

«Я больше десяти лет работал вместе с отцом Владимира Широкова — Владимиром Прокофьевичем. <…> И с самим Володей я тоже знаком. Его многие знают как человека энергичного, открытого, доброжелательного… В какой момент жизнь свернула не туда? Неясно. Страшно. И немного стыдно перед Прокофьичем: недоглядели парня», — поделился с подписчиками Танкеев.

По словам депутата, Широков-старший был начальником цеха металлоконструкций и главным сварщиком СПК — компании, которую возглавляет Танкеев. «Он был первостроителем Нижневартовска. В город приехал в 1975 году. Сыновьями очень гордился. К сожалению, Широкова-старшего уже почти шесть лет нет с нами», — добавил депутат.

Ранее URA.RU писало о том, что психиатры признали Широкова вменяемым. После медицинского освидетельствования его увезли на допрос в Следственный комитет.

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Депутат Тюменской областной думы Вячеслав Танкеев сообщил подробности о семье Владимира Широкова, который захватил в заложники трехлетнего сына и открыл стрельбу в Нижневартовске. Танкеев написал на своей странице в социальной сети «Вконтакте», что испытывает чувство стыда перед покойным отцом Широкова, с которым был лично знаком. «Я больше десяти лет работал вместе с отцом Владимира Широкова — Владимиром Прокофьевичем. <…> И с самим Володей я тоже знаком. Его многие знают как человека энергичного, открытого, доброжелательного… В какой момент жизнь свернула не туда? Неясно. Страшно. И немного стыдно перед Прокофьичем: недоглядели парня», — поделился с подписчиками Танкеев. По словам депутата, Широков-старший был начальником цеха металлоконструкций и главным сварщиком СПК — компании, которую возглавляет Танкеев. «Он был первостроителем Нижневартовска. В город приехал в 1975 году. Сыновьями очень гордился. К сожалению, Широкова-старшего уже почти шесть лет нет с нами», — добавил депутат. Ранее URA.RU писало о том, что психиатры признали Широкова вменяемым. После медицинского освидетельствования его увезли на допрос в Следственный комитет.
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