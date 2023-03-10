Свердловский омбудсмен призвала полицию не вмешиваться в разборки с «ЧВК Редан»

Во многих регионах Урала полиция взяла на контроль новое подростковое движение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Проблемами, связанными с подростковой субкультурой «ЧВК Редан», должны заниматься педагоги, а не полицейские. Таким мнением уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова поделилась во время эфира на ОТВ.

«„ЧВК Редан“ — явление, которое сейчас изучается: кому-то оно кажется страшным, для кого-то это просто новый подростковый взгляд на жизнь. Мое убеждение — этим должны заниматься педагоги, но не полицейские. Если этот „Редан“ настолько страшный, то педагоги могут не просто бить тревогу, а работать, корректируя поведение детей, совместно с полицией. Но когда один полицейский начинает пугать детей — это совсем неправильно», — считает омбудсмен.

«ЧВК Редан» — молодежная субкультура, возникшая по мотивам японских комиксов. Ее последователи носят длинные черные волосы, клетчатые штаны, на одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Как пишут СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, мигрантов и скинхедов: участники движения находят свою жертву и устраивают массовые драки в торговых центрах.

В Екатеринбурге также есть своя группировка «ЧВК Редан». Для координации действий подростки создали telegram-канал, в котором призывали устроить погромы в ТЦ. Свою первую крупную сходку они устроили в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич».