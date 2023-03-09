Тюменской области грозит продовольственный кризис из-за болезней зерна и раннего потепления

По данным тюменского Россельхозцентра, заражены практически все посевные культуры Фото: Сергей Венявский © URA.RU

Тюменской области из-за всплеска болезней зерна и раннего потепления грозит низкий урожай популярных полевых культур в сезоне 2023—2024 годов. Об этом URA.RU на правах анонимности рассказал агроном одного из крупных предприятий региона.

«Очень большое количество зараженного семенного зерна в этом году. В Россельхозцентре уже закончили исследование семенного материала у ключевых аграрных компаний, там по разным культурам в среднем около 40% заражения. А погода явно намекает, что посевная может начаться в этом году раньше, чем в прошлом, и мы просто не успеем все зерно обработать», — предполагает источник URA.RU

В Россельхозцентре уточнили, что сильнее всего заражены семена овса. 56% проверенного материала подверглось атакам различных паразитных и грибковых болезней. Однако, если подобрать правильные препараты для обработки, эти семена еще можно успеть пустить в посев, считают эксперты.

Ранее URA.RU сообщило, что о большом количестве болезней и вредителей агрономы предупреждали еще в конце 2022 года. Тогда говорили о сильном заражении почвы в некоторых районах Тюменской области.