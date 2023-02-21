Тюменской области не хватит зерна в 2023 году

Тюменские фермеры прогнозируют низкую урожайность в 2023 году. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из земледельцев, работающих в Казанском районе Тюменской области.
«Мы можем потерять часть урожая в новом сезоне, потому что агротехники нас уже сейчас предупреждают о рекордном количестве вредителей и болезней. Мы закупаем ядохимикаты для обработки земли, посевов, но это не всегда оказывается эффективно. Есть определенные регламенты применения пестицидов, нарушать их нельзя, но их может оказаться недостаточно», — поделился опасениями фермер с URA.RU.
О большом количестве вредителей говорят и в тюменском Россельхозцентре. По результатам исследований урожая 2022 года, зерновые культуры в некоторых районах области обильно заражены вредными насекомыми. Горох и посевные почвы, по данным ведомства, тоже содержат следы большого количества болезней растений.
URA.RU направило письменные запросы в тюменский Россельхозцентр и в департамент агропромышленного комплекса. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что земледельцы Тюмени массово отказываются от земли из-за низкой доходности.
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