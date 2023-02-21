21 февраля 2023

Тюменской области не хватит зерна в 2023 году

© Служба новостей «URA.RU»
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Погрузка зерна в Ростовском порту. Ростов на Дону, терминал, пшеница, зерно, погрузка, судно
Агротехники прогнозируют большое количество вредителей и болезней зерна в новом сезоне Фото:

Тюменские фермеры прогнозируют низкую урожайность в 2023 году. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из земледельцев, работающих в Казанском районе Тюменской области.

«Мы можем потерять часть урожая в новом сезоне, потому что агротехники нас уже сейчас предупреждают о рекордном количестве вредителей и болезней. Мы закупаем ядохимикаты для обработки земли, посевов, но это не всегда оказывается эффективно. Есть определенные регламенты применения пестицидов, нарушать их нельзя, но их может оказаться недостаточно», — поделился опасениями фермер с URA.RU.

О большом количестве вредителей говорят и в тюменском Россельхозцентре. По результатам исследований урожая 2022 года, зерновые культуры в некоторых районах области обильно заражены вредными насекомыми. Горох и посевные почвы, по данным ведомства, тоже содержат следы большого количества болезней растений.

URA.RU направило письменные запросы в тюменский Россельхозцентр и в департамент агропромышленного комплекса. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что земледельцы Тюмени массово отказываются от земли из-за низкой доходности.

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Тюменские фермеры прогнозируют низкую урожайность в 2023 году. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из земледельцев, работающих в Казанском районе Тюменской области. «Мы можем потерять часть урожая в новом сезоне, потому что агротехники нас уже сейчас предупреждают о рекордном количестве вредителей и болезней. Мы закупаем ядохимикаты для обработки земли, посевов, но это не всегда оказывается эффективно. Есть определенные регламенты применения пестицидов, нарушать их нельзя, но их может оказаться недостаточно», — поделился опасениями фермер с URA.RU. О большом количестве вредителей говорят и в тюменском Россельхозцентре. По результатам исследований урожая 2022 года, зерновые культуры в некоторых районах области обильно заражены вредными насекомыми. Горох и посевные почвы, по данным ведомства, тоже содержат следы большого количества болезней растений. URA.RU направило письменные запросы в тюменский Россельхозцентр и в департамент агропромышленного комплекса. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что земледельцы Тюмени массово отказываются от земли из-за низкой доходности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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