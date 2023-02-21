Тюменской области не хватит зерна в 2023 году

22 февраля 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

Агротехники прогнозируют большое количество вредителей и болезней зерна в новом сезоне Фото: Сергей Венявский © URA.RU Тюменские фермеры прогнозируют низкую урожайность в 2023 году. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из земледельцев, работающих в Казанском районе Тюменской области. «Мы можем потерять часть урожая в новом сезоне, потому что агротехники нас уже сейчас предупреждают о рекордном количестве вредителей и болезней. Мы закупаем ядохимикаты для обработки земли, посевов, но это не всегда оказывается эффективно. Есть определенные регламенты применения пестицидов, нарушать их нельзя, но их может оказаться недостаточно», — поделился опасениями фермер с URA.RU. О большом количестве вредителей говорят и в тюменском Россельхозцентре. По результатам исследований урожая 2022 года, зерновые культуры в некоторых районах области обильно заражены вредными насекомыми. Горох и посевные почвы, по данным ведомства, тоже содержат следы большого количества болезней растений. URA.RU направило письменные запросы в тюменский Россельхозцентр и в департамент агропромышленного комплекса. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что земледельцы Тюмени массово отказываются от земли из-за низкой доходности.

Тюменские фермеры прогнозируют низкую урожайность в 2023 году. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU один из земледельцев, работающих в Казанском районе Тюменской области. «Мы можем потерять часть урожая в новом сезоне, потому что агротехники нас уже сейчас предупреждают о рекордном количестве вредителей и болезней. Мы закупаем ядохимикаты для обработки земли, посевов, но это не всегда оказывается эффективно. Есть определенные регламенты применения пестицидов, нарушать их нельзя, но их может оказаться недостаточно», — поделился опасениями фермер с URA.RU. О большом количестве вредителей говорят и в тюменском Россельхозцентре. По результатам исследований урожая 2022 года, зерновые культуры в некоторых районах области обильно заражены вредными насекомыми. Горох и посевные почвы, по данным ведомства, тоже содержат следы большого количества болезней растений. URA.RU направило письменные запросы в тюменский Россельхозцентр и в департамент агропромышленного комплекса. Ответы ожидаются. Ранее агентство рассказало, что земледельцы Тюмени массово отказываются от земли из-за низкой доходности.