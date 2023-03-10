Военный академик: Запад лишает себя защиты, отправляя Patriot на Украину

11 марта 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Украина будет защищать самолеты с помощью Patriot, если Запад согласится на поставку, сказал Александр Бартош Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам Запада приходится снимать с охраны собственных объектов зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы отдать их Украине для защиты президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — сказал Александр Бартош. По его словам, в первую очередь Patriot встанут на защиту президента Украины Владимира Зеленского. «Будут размещаться для защиты командных пунктов, очевидно, правительственной резиденции, впоследствии — аэродромов, на которых будут базироваться самолеты, возможно, поставляемые Украине из-за рубежа», — отметил эксперт. По данным газеты Financial Times, Украина получила одну из двух систем Patriot, которую обещали США и Германия. Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что вместе с настоящими зенитно-ракетными комплексами могут прибыть муляжи.

Странам Запада приходится снимать с охраны собственных объектов зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы отдать их Украине для защиты президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — сказал Александр Бартош. По его словам, в первую очередь Patriot встанут на защиту президента Украины Владимира Зеленского. «Будут размещаться для защиты командных пунктов, очевидно, правительственной резиденции, впоследствии — аэродромов, на которых будут базироваться самолеты, возможно, поставляемые Украине из-за рубежа», — отметил эксперт. По данным газеты Financial Times, Украина получила одну из двух систем Patriot, которую обещали США и Германия. Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что вместе с настоящими зенитно-ракетными комплексами могут прибыть муляжи.