10 марта 2023

Военный академик: Запад лишает себя защиты, отправляя Patriot на Украину

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва, военная техника, нато, патриот, nato, patriot, рсзо, поставка вооружения
Украина будет защищать самолеты с помощью Patriot, если Запад согласится на поставку, сказал Александр Бартош Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Странам Запада приходится снимать с охраны собственных объектов зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы отдать их Украине для защиты президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош.

«Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — сказал Александр Бартош.

По его словам, в первую очередь Patriot встанут на защиту президента Украины Владимира Зеленского. «Будут размещаться для защиты командных пунктов, очевидно, правительственной резиденции, впоследствии — аэродромов, на которых будут базироваться самолеты, возможно, поставляемые Украине из-за рубежа», — отметил эксперт.

По данным газеты Financial Times, Украина получила одну из двух систем Patriot, которую обещали США и Германия. Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что вместе с настоящими зенитно-ракетными комплексами могут прибыть муляжи.

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Странам Запада приходится снимать с охраны собственных объектов зенитные ракетные комплексы Patriot, чтобы отдать их Украине для защиты президента страны Владимира Зеленского. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Patriot не так много в США и у союзников. Поэтому они снимают эти комплексы с дежурства на своих объектах и направляют на Украину. Это такой каннибализм своеобразный, когда снимается часть с одного объекта и отправляется на другой», — сказал Александр Бартош. По его словам, в первую очередь Patriot встанут на защиту президента Украины Владимира Зеленского. «Будут размещаться для защиты командных пунктов, очевидно, правительственной резиденции, впоследствии — аэродромов, на которых будут базироваться самолеты, возможно, поставляемые Украине из-за рубежа», — отметил эксперт. По данным газеты Financial Times, Украина получила одну из двух систем Patriot, которую обещали США и Германия. Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин отметил, что вместе с настоящими зенитно-ракетными комплексами могут прибыть муляжи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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