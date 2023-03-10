Подростки из «ЧВК Редан» устроили встречу с хулиганами в Полевском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Новая субкультура «ЧВК Редан»

Жители Полевского (Свердловская область) сообщили, что 10 марта подростки из «ЧВК Редан» устроили встречу с местными хулиганами возле торгового центра. Представители двух группировок хотели подраться между собой. У торгового центра, по словам жителей, караулили полицейские.

«Сегодня в Полевском была массовая встреча редавцев и хулиганов. Они хотели подраться, ну что сказать, у них своя тусовка», — пишет полевчанин в соцсетях.

По информации другого жителя города, полицейские проверяли документы у подростков. «Тех, кому не было 18 лет, увозили в ПДН», — сообщил полевчанин. Сходка молодых людей, по данным жителей, длилась три часа, с 15:00 до 18:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.

«ЧВК Редан» — молодежная субкультура, возникшая по мотивам японских комиксов. Ее последователи носят длинные черные волосы, клетчатые штаны, на одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Как пишут СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, мигрантов и скинхедов: участники движения находят свою жертву и устраивают массовые драки в торговых центрах.

В Екатеринбурге также есть своя группировка «ЧВК Редан». Для координации действий подростки создали telegram-канал, в котором призывали устроить погромы в ТЦ. Свою первую крупную сходку они устроили в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич».

Фото: сообщество «ЧП Полевской. Криминал. Происшествия. ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «ЧП Полевской. Криминал. Происшествия. ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: сообщество «ЧП Полевской. Криминал. Происшествия. ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург»