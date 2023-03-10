10 марта 2023

Подростки из «ЧВК Редан» устроили драку с хулиганами в Свердловской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростки из «ЧВК Редан» устроили встречу с хулиганами в Полевском Фото:
новость из сюжета
Новая субкультура «ЧВК Редан»

Жители Полевского (Свердловская область) сообщили, что 10 марта подростки из «ЧВК Редан» устроили встречу с местными хулиганами возле торгового центра. Представители двух группировок хотели подраться между собой. У торгового центра, по словам жителей, караулили полицейские.

«Сегодня в Полевском была массовая встреча редавцев и хулиганов. Они хотели подраться, ну что сказать, у них своя тусовка», — пишет полевчанин в соцсетях.

По информации другого жителя города, полицейские проверяли документы у подростков. «Тех, кому не было 18 лет, увозили в ПДН», — сообщил полевчанин. Сходка молодых людей, по данным жителей, длилась три часа, с 15:00 до 18:00.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается.

«ЧВК Редан» — молодежная субкультура, возникшая по мотивам японских комиксов. Ее последователи носят длинные черные волосы, клетчатые штаны, на одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Как пишут СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, мигрантов и скинхедов: участники движения находят свою жертву и устраивают массовые драки в торговых центрах.

В Екатеринбурге также есть своя группировка «ЧВК Редан». Для координации действий подростки создали telegram-канал, в котором призывали устроить погромы в ТЦ. Свою первую крупную сходку они устроили в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич».

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Жители Полевского (Свердловская область) сообщили, что 10 марта подростки из «ЧВК Редан» устроили встречу с местными хулиганами возле торгового центра. Представители двух группировок хотели подраться между собой. У торгового центра, по словам жителей, караулили полицейские. «Сегодня в Полевском была массовая встреча редавцев и хулиганов. Они хотели подраться, ну что сказать, у них своя тусовка», — пишет полевчанин в соцсетях. По информации другого жителя города, полицейские проверяли документы у подростков. «Тех, кому не было 18 лет, увозили в ПДН», — сообщил полевчанин. Сходка молодых людей, по данным жителей, длилась три часа, с 15:00 до 18:00. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МВД по Свердловской области. Ответ ожидается. «ЧВК Редан» — молодежная субкультура, возникшая по мотивам японских комиксов. Ее последователи носят длинные черные волосы, клетчатые штаны, на одежде изображен паук с цифрой «4», которая созвучна со словом «смерть». Как пишут СМИ, «Редан» выступает против футбольных фанатов, мигрантов и скинхедов: участники движения находят свою жертву и устраивают массовые драки в торговых центрах. В Екатеринбурге также есть своя группировка «ЧВК Редан». Для координации действий подростки создали telegram-канал, в котором призывали устроить погромы в ТЦ. Свою первую крупную сходку они устроили в екатеринбургском ТРЦ «Гринвич».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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