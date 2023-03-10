10 марта 2023
09 марта 2023
08 марта 2023

Жителя города в ЯНАО возмутила стоимость квартир

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Лабытнанги возмутился ценами на квартиры Фото:

Житель Лабытнанги (ЯНАО) возмутился из-за высоких цен на недвижимость. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Что у нас в городе с людьми творится, которые продают квартиры? Цены как в Питере выставляют непонятно что по 9,10 миллионов. Вы где у нас таких богатых людей, в особенности молодые семьи в городе видели, что ломите такие цены? Ежемесячный платеж по ипотеке с таким ценником выходит от 64 тысяч», — написал анонимный автор в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». Он также высказал предположение, что стоимость недвижимости выросла после новости о выдаче сертификатов молодым семьям.

В комментариях пользователи отметили, что это обычное явление. «Спрос рождает цену», — отметила Ангелина Иванова. «Зарплаты за время как подскочили, цены выросли % на 10, а квартиры раза в три», — написал Виталий Нюхин. «Если нет денег на покупку жилья в Лабытнанги, то покупайте в Питере», — предложил пользователь с ником Миро Господарский. «Чему вы удивляетесь. Если по статистике по ЯНАО, бомж имеет зарплату минимум в 100000 рублей», — отметил Серега Островский.

Ранее сообщалось, что жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Также ямальцы продолжают скупать недвижимость за рубежом.

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Житель Лабытнанги (ЯНАО) возмутился из-за высоких цен на недвижимость. Об этом он сообщил в соцсетях. «Что у нас в городе с людьми творится, которые продают квартиры? Цены как в Питере выставляют непонятно что по 9,10 миллионов. Вы где у нас таких богатых людей, в особенности молодые семьи в городе видели, что ломите такие цены? Ежемесячный платеж по ипотеке с таким ценником выходит от 64 тысяч», — написал анонимный автор в группе «Лабытнанги Info» в соцсети «ВКонтакте». Он также высказал предположение, что стоимость недвижимости выросла после новости о выдаче сертификатов молодым семьям. В комментариях пользователи отметили, что это обычное явление. «Спрос рождает цену», — отметила Ангелина Иванова. «Зарплаты за время как подскочили, цены выросли % на 10, а квартиры раза в три», — написал Виталий Нюхин. «Если нет денег на покупку жилья в Лабытнанги, то покупайте в Питере», — предложил пользователь с ником Миро Господарский. «Чему вы удивляетесь. Если по статистике по ЯНАО, бомж имеет зарплату минимум в 100000 рублей», — отметил Серега Островский. Ранее сообщалось, что жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Также ямальцы продолжают скупать недвижимость за рубежом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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