Жители ЯНАО скупают недвижимость за рубежом

03 марта 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Жителя Ямала скупают недвижимость на зарубежных курортах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Жителя ЯНАО продолжают скупать недвижимость за рубежом. По словам директора департамента межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, наибольшей популярностью пользуется жилье в Турции, Дубае и на Северном Кипре. «До землетрясения в Турции самый большой интерес к зарубежной недвижимости жители ЯНАО проявляли именно в этом направлении. Более половины заявок на подбор зарубежной недвижимости были именно по турецкому направлению. Многих из тех, кто интересовался турецкой недвижимостью, совершали короткие спекулятивные сделки на волне активного роста цен в прошлом году. Порой от покупки до продажи проходило всего два-три месяца», — рассказал Тютюнов. Сейчас же большая часть интереса жителей Ямала сконцентрирована в направлении Дубая, где цена недвижимости находится на уровне, а в некоторых случаях и ниже московских значений, но часто обыгрывает комфортом жилья и хорошей динамикой роста. На третьем месте по популярности — Северный Кипр. Отмечается, что также нередко ямальцы интересуются недвижимостью в Таиланде, как правило, для последующей сдачи в аренду. Ранее сообщалось, что средняя стоимость вторичного жилья в Новом Уренгое стоит 155 тысяч рублей за квадратный метр. Продав квартиру в Новом Уренгое, можно купить в три раза больше по квадратным метрам в Челябинске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителя ЯНАО продолжают скупать недвижимость за рубежом. По словам директора департамента межрегиональных и международных сделок с недвижимостью федеральной компании «Этажи» Андрея Тютюнова, наибольшей популярностью пользуется жилье в Турции, Дубае и на Северном Кипре. «До землетрясения в Турции самый большой интерес к зарубежной недвижимости жители ЯНАО проявляли именно в этом направлении. Более половины заявок на подбор зарубежной недвижимости были именно по турецкому направлению. Многих из тех, кто интересовался турецкой недвижимостью, совершали короткие спекулятивные сделки на волне активного роста цен в прошлом году. Порой от покупки до продажи проходило всего два-три месяца», — рассказал Тютюнов. Сейчас же большая часть интереса жителей Ямала сконцентрирована в направлении Дубая, где цена недвижимости находится на уровне, а в некоторых случаях и ниже московских значений, но часто обыгрывает комфортом жилья и хорошей динамикой роста. На третьем месте по популярности — Северный Кипр. Отмечается, что также нередко ямальцы интересуются недвижимостью в Таиланде, как правило, для последующей сдачи в аренду. Ранее сообщалось, что средняя стоимость вторичного жилья в Новом Уренгое стоит 155 тысяч рублей за квадратный метр. Продав квартиру в Новом Уренгое, можно купить в три раза больше по квадратным метрам в Челябинске.