В Сбербанке рассказали, на какую недвижимость в ЯНАО чаще выдаются ипотечные займы

Жители Нового Уренгоя чаще берут ипотеку
Жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщили в региональной пресс-службе Сбербанка.
«Жители Ямала чаще всего берут ипотеку на однокомнатные квартиры. Средняя сумма займа — 5,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании.
Больше всего заемщиков — в Новом Уренгое. Наименьшим спросом ипотечные займы для покупки однокомнатных квартир пользуются у жителей Тарко-Сале и Муравленко.
Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО за 2022 год выросла на 10%. Средняя цена квартир в Новом Уренгое достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр.
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