01 марта 2023

В Сбербанке рассказали, на какую недвижимость в ЯНАО чаще выдаются ипотечные займы

Сбербанк: в ЯНАО ипотечные займы чаще берут для покупки однокомнатных квартир
© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нового Уренгоя чаще берут ипотеку Фото:

Жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщили в региональной пресс-службе Сбербанка.

«Жители Ямала чаще всего берут ипотеку на однокомнатные квартиры. Средняя сумма займа — 5,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании.

Больше всего заемщиков — в Новом Уренгое. Наименьшим спросом ипотечные займы для покупки однокомнатных квартир пользуются у жителей Тарко-Сале и Муравленко.

Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО за 2022 год выросла на 10%. Средняя цена квартир в Новом Уренгое достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр.

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Жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщили в региональной пресс-службе Сбербанка. «Жители Ямала чаще всего берут ипотеку на однокомнатные квартиры. Средняя сумма займа — 5,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Больше всего заемщиков — в Новом Уренгое. Наименьшим спросом ипотечные займы для покупки однокомнатных квартир пользуются у жителей Тарко-Сале и Муравленко. Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО за 2022 год выросла на 10%. Средняя цена квартир в Новом Уренгое достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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