В Сбербанке рассказали, на какую недвижимость в ЯНАО чаще выдаются ипотечные займы

Сбербанк: в ЯНАО ипотечные займы чаще берут для покупки однокомнатных квартир

02 марта 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

Жители Нового Уренгоя чаще берут ипотеку Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщили в региональной пресс-службе Сбербанка. «Жители Ямала чаще всего берут ипотеку на однокомнатные квартиры. Средняя сумма займа — 5,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Больше всего заемщиков — в Новом Уренгое. Наименьшим спросом ипотечные займы для покупки однокомнатных квартир пользуются у жителей Тарко-Сале и Муравленко. Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО за 2022 год выросла на 10%. Средняя цена квартир в Новом Уренгое достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр.

Жители ЯНАО чаще всего берут ипотечные займы на покупку однокомнатных квартир. Об этом URA.RU сообщили в региональной пресс-службе Сбербанка. «Жители Ямала чаще всего берут ипотеку на однокомнатные квартиры. Средняя сумма займа — 5,5 миллиона рублей», — рассказали в пресс-службе компании. Больше всего заемщиков — в Новом Уренгое. Наименьшим спросом ипотечные займы для покупки однокомнатных квартир пользуются у жителей Тарко-Сале и Муравленко. Ранее сообщалось, что стоимость квадратного метра в новостройках ЯНАО за 2022 год выросла на 10%. Средняя цена квартир в Новом Уренгое достигла 134,1 тысячи рублей за квадратный метр.