Nikkan Gendai: Япония пожалеет о своей антироссийской политике после окончания СВО

11 марта 2023 в 05:31 Размер текста - 17 +

Для Японии становиться врагом России после завершения СВО опасно, считает Укэру Магосаки Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе. Об этом предупредил японский экс-дипломат Укэру Магосаки. «Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — пишет бывший дипломат в статье для газеты Nikkan Gendai . Магосаки отметил, что ситуация в мире меняется, и мысль, озвученная экс-премьер-министром Японии Есиро Мори становится все более очевидна. Ранее Мори высказывался о бессмысленности поддержки Киева. Россия не может проиграть на Украине, поэтому коллективному Западу не стоит вкладывать такое количество средств в поддержку Зеленского, говорил он. В беседе с URA.RU директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин выразил мнение, что России следует наладить отношения с Японией. По его мнению, от этого выиграют обе стороны. В середине февраля Япония возобновила импорт нефти из России. Это произошло впервые за пять месяцев после частичного отказа от поставок из РФ.

После завершения украинского конфликта Япония пожалеет о выбранном антироссийском курсе. Об этом предупредил японский экс-дипломат Укэру Магосаки. «Становиться врагом Москвы после конфликта на Украине слишком опасно. В Японии все еще не понимают ситуацию и до сих пор во всем винят Россию. Призывают к санкциям. Но через 5-10 лет японцы пожалеют о своих нынешних решениях», — пишет бывший дипломат в статье для газеты Nikkan Gendai. Магосаки отметил, что ситуация в мире меняется, и мысль, озвученная экс-премьер-министром Японии Есиро Мори становится все более очевидна. Ранее Мори высказывался о бессмысленности поддержки Киева. Россия не может проиграть на Украине, поэтому коллективному Западу не стоит вкладывать такое количество средств в поддержку Зеленского, говорил он. В беседе с URA.RU директор Института социально-политических технологий и коммуникаций Тихоокеанского госуниверситета Илдус Ярулин выразил мнение, что России следует наладить отношения с Японией. По его мнению, от этого выиграют обе стороны. В середине февраля Япония возобновила импорт нефти из России. Это произошло впервые за пять месяцев после частичного отказа от поставок из РФ.