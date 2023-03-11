Челябинский депутат-фронтовик призвал грузин не становиться рабами США

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков обратился к гражданам Грузии, призывая их не становиться рабами. Свое обращение депутат Госдумы от Челябинской области опубликовал в соцсетях.
«Очередной образец двойных стандартов от США и ЕС, на примере Грузии. Как только там вспыхнули беспорядки и вышли митинговать проамериканские силы, громя спецназ „коктейлями Молотова“ в ответ на принятие закона об иностранных НКО, то сразу, по команде, Госдеп и евродипломат Боррель, заявили, что это мирные протестующие, и они имеют право выражать свою позицию», — написал Голиков в своем telegram-канале.
Голиков написал также, что, по его мнению, США и ЕС намерены отслеживать и защищать права протестующих в своих колониях. При этом у себя дома они убивают и сажают в тюрьмы митингующих за Трампа, уничтожают движение «BLM», выступающее за права чернокожих. А во Франции разгоняют газом и резиновыми пулями «Желтые жилеты».
«Колонизаторы всегда отстаивают права и интересы своих марионеточных режимов, путем шантажа и запугивания оппозиции. Грузины! Вы же порядочные люди. Не становитесь рабами! Не превращайте свою страну в колонию!», — обратился Голиков к жителям республики.
Свое обращение депутат Госдумы, находящийся сейчас на спецоперации, опубликовал на фоне протестов в Грузии. Первоначально протесты начались из-за закона об иноагентах, который было намерено принять правительство, но впоследствии протестующие выдвинули новое требование — отставка правительства.
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