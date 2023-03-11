Челябинский депутат-фронтовик призвал грузин не становиться рабами США

11 марта 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Олег Голиков напомнил, что колонизаторы всегда отстаивают права своих марионеточных режимов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Протесты в Грузии 2023 Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков обратился к гражданам Грузии, призывая их не становиться рабами. Свое обращение депутат Госдумы от Челябинской области опубликовал в соцсетях. «Очередной образец двойных стандартов от США и ЕС, на примере Грузии. Как только там вспыхнули беспорядки и вышли митинговать проамериканские силы, громя спецназ „коктейлями Молотова“ в ответ на принятие закона об иностранных НКО, то сразу, по команде, Госдеп и евродипломат Боррель, заявили, что это мирные протестующие, и они имеют право выражать свою позицию», — написал Голиков в своем telegram-канале. Голиков написал также, что, по его мнению, США и ЕС намерены отслеживать и защищать права протестующих в своих колониях. При этом у себя дома они убивают и сажают в тюрьмы митингующих за Трампа, уничтожают движение «BLM», выступающее за права чернокожих. А во Франции разгоняют газом и резиновыми пулями «Желтые жилеты». «Колонизаторы всегда отстаивают права и интересы своих марионеточных режимов, путем шантажа и запугивания оппозиции. Грузины! Вы же порядочные люди. Не становитесь рабами! Не превращайте свою страну в колонию!», — обратился Голиков к жителям республики. Свое обращение депутат Госдумы, находящийся сейчас на спецоперации, опубликовал на фоне протестов в Грузии. Первоначально протесты начались из-за закона об иноагентах, который было намерено принять правительство, но впоследствии протестующие выдвинули новое требование — отставка правительства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский депутат-фронтовик Олег Голиков обратился к гражданам Грузии, призывая их не становиться рабами. Свое обращение депутат Госдумы от Челябинской области опубликовал в соцсетях. «Очередной образец двойных стандартов от США и ЕС, на примере Грузии. Как только там вспыхнули беспорядки и вышли митинговать проамериканские силы, громя спецназ „коктейлями Молотова“ в ответ на принятие закона об иностранных НКО, то сразу, по команде, Госдеп и евродипломат Боррель, заявили, что это мирные протестующие, и они имеют право выражать свою позицию», — написал Голиков в своем telegram-канале. Голиков написал также, что, по его мнению, США и ЕС намерены отслеживать и защищать права протестующих в своих колониях. При этом у себя дома они убивают и сажают в тюрьмы митингующих за Трампа, уничтожают движение «BLM», выступающее за права чернокожих. А во Франции разгоняют газом и резиновыми пулями «Желтые жилеты». «Колонизаторы всегда отстаивают права и интересы своих марионеточных режимов, путем шантажа и запугивания оппозиции. Грузины! Вы же порядочные люди. Не становитесь рабами! Не превращайте свою страну в колонию!», — обратился Голиков к жителям республики. Свое обращение депутат Госдумы, находящийся сейчас на спецоперации, опубликовал на фоне протестов в Грузии. Первоначально протесты начались из-за закона об иноагентах, который было намерено принять правительство, но впоследствии протестующие выдвинули новое требование — отставка правительства.