11 марта 2023

Штурмовые группы ВС РФ заняли выгодные позиции в промзоне Бахмута

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Российские войска обеспечили себе хороший плацдарм для дальнейшего продвижения, сказал Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Бахмута (Артемовск), что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС,

Подполковник Народной милиции ЛНР уточнил, что новые позиции позволят российским военным вести контроль над перемещением противника. Также это создает хороший плацдарм для дальнейшего продвижения войск РФ.

Бои за стратегически важный Бахмут ведутся с августа 2022 года. ВС РФ помогают бойцы ЧВК «Вагнер». Как заявлял 12 марта основатель компании Евгений Пригожин, вагнеровцы находятся в километре от центра Бахмута.

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Российские силы заняли выгодные позиции в промзоне Бахмута (Артемовск), что создает «хороший плацдарм» для дальнейшего продвижения. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «В населенном пункте Артемовск штурмовые группы заняли на территории Артемовского завода по обработке металлов в промышленной зоне выгодные позиции», — сказал Марочко. Его слова приводит ТАСС, Подполковник Народной милиции ЛНР уточнил, что новые позиции позволят российским военным вести контроль над перемещением противника. Также это создает хороший плацдарм для дальнейшего продвижения войск РФ. Бои за стратегически важный Бахмут ведутся с августа 2022 года. ВС РФ помогают бойцы ЧВК «Вагнер». Как заявлял 12 марта основатель компании Евгений Пригожин, вагнеровцы находятся в километре от центра Бахмута.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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