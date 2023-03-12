В минтербезе проверяют обращение бойцов СВО из Пермского края и Свердловской области к Путину

12 марта 2023 в 12:56 Размер текста - 17 +

Власти заинтересовались обращением военнослужащих из Пермского края и Свердловской области к президенту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В министерстве территориальной безопасности Пермского края начали проверку по обращению мобилизованных из региона, а также из Свердловской области к президенту РФ Владимиру Путину. В ведомстве сообщили, что направили соответствующий запрос и в военную прокуратуру. «Краевой минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — сообщили в ведомстве изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее в telegram-каналах распространили видеобращение мобилизованных из Пермского края и Свердловской области. Они обратились к президенту Владимиру Путину. URA.RU направило запрос на получение официальной информации в Минобороны РФ. Агентство уточнило, было ли подобное обращение и какие меры в связи с этим в ведомстве предпримут. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года и завершилась через месяц. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, призыву на военную службу подлежали те, кто состоял в запасе, отслужил в армии и имел «определенные специальности и соответствующий опыт». По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В министерстве территориальной безопасности Пермского края начали проверку по обращению мобилизованных из региона, а также из Свердловской области к президенту РФ Владимиру Путину. В ведомстве сообщили, что направили соответствующий запрос и в военную прокуратуру. «Краевой минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — сообщили в ведомстве изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее в telegram-каналах распространили видеобращение мобилизованных из Пермского края и Свердловской области. Они обратились к президенту Владимиру Путину. URA.RU направило запрос на получение официальной информации в Минобороны РФ. Агентство уточнило, было ли подобное обращение и какие меры в связи с этим в ведомстве предпримут. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года и завершилась через месяц. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, призыву на военную службу подлежали те, кто состоял в запасе, отслужил в армии и имел «определенные специальности и соответствующий опыт». По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.