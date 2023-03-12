В минтербезе проверяют обращение бойцов СВО из Пермского края и Свердловской области к Путину

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, мобилизация, мобилизованные, рсзо град, реактивная система залпового огня, подготовка артиллеристов, учеба артиллеристов, реактивная артиллерия, подготовка мобилизованных, подготовка военных
Власти заинтересовались обращением военнослужащих из Пермского края и Свердловской области к президенту Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В министерстве территориальной безопасности Пермского края начали проверку по обращению мобилизованных из региона, а также из Свердловской области к президенту РФ Владимиру Путину. В ведомстве сообщили, что направили соответствующий запрос и в военную прокуратуру.

«Краевой минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — сообщили в ведомстве изданию «Коммерсант-Прикамье».

Ранее в telegram-каналах распространили видеобращение мобилизованных из Пермского края и Свердловской области. Они обратились к президенту Владимиру Путину. URA.RU направило запрос на получение официальной информации в Минобороны РФ. Агентство уточнило, было ли подобное обращение и какие меры в связи с этим в ведомстве предпримут. Ответ на момент публикации не поступил.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года и завершилась через месяц. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, призыву на военную службу подлежали те, кто состоял в запасе, отслужил в армии и имел «определенные специальности и соответствующий опыт». По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.

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В министерстве территориальной безопасности Пермского края начали проверку по обращению мобилизованных из региона, а также из Свердловской области к президенту РФ Владимиру Путину. В ведомстве сообщили, что направили соответствующий запрос и в военную прокуратуру. «Краевой минтербез в настоящий момент проверят информацию. Также в военную прокуратуру направлено обращение с запросом провести проверку фактов», — сообщили в ведомстве изданию «Коммерсант-Прикамье». Ранее в telegram-каналах распространили видеобращение мобилизованных из Пермского края и Свердловской области. Они обратились к президенту Владимиру Путину. URA.RU направило запрос на получение официальной информации в Минобороны РФ. Агентство уточнило, было ли подобное обращение и какие меры в связи с этим в ведомстве предпримут. Ответ на момент публикации не поступил. Частичная мобилизация началась в России 21 сентября 2022 года и завершилась через месяц. Ее объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, призыву на военную службу подлежали те, кто состоял в запасе, отслужил в армии и имел «определенные специальности и соответствующий опыт». По сообщению министра обороны России Сергея Шойгу, было призвано 300 тысяч резервистов с опытом ведения боевых действий и соответствующими военными специальностями.
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