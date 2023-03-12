Боец ЧВК «Вагнер» сообщил о применении ВСУ дронов-камикадзе в Бахмуте

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Распиловка льда на реке Тобол у Курганской дамбы. Курган, мчс, квадрокоптер, дрон
ВСУ снаряжают гражданские дроны взрывчаткой, сообщил боец ЧВК «Вагнер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска используют для атак в Бахмуте (Артемовск) дроны-камикадзе: гражданские FPV они снаряжают самодельными бомбами. Об этом сообщили штурмовики ЧВК «Вагнер».

«Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», — рассказали бойцы РИА Новости. При штурме Бахмута бронетехника практически не используется, поэтому ВСУ бьют по группам, которые эвакуируют раненых или везут провизию и боеприпасы.

Бои за стратегически важный Артемовск ведутся с августа 2022 года. 12 марта российские силы заняли выгодные позиции в промзоне города, что создает «хороший плацдарм». Российские военные контролируют больше половины населенного пункта.

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Украинские войска используют для атак в Бахмуте (Артемовск) дроны-камикадзе: гражданские FPV они снаряжают самодельными бомбами. Об этом сообщили штурмовики ЧВК «Вагнер». «Противник часто применяет дроны-камикадзе в Артемовске. Гражданские FPV дроны снаряжают самодельными взрывными устройствами и используют их в качестве барражирующих боеприпасов», — рассказали бойцы РИА Новости. При штурме Бахмута бронетехника практически не используется, поэтому ВСУ бьют по группам, которые эвакуируют раненых или везут провизию и боеприпасы. Бои за стратегически важный Артемовск ведутся с августа 2022 года. 12 марта российские силы заняли выгодные позиции в промзоне города, что создает «хороший плацдарм». Российские военные контролируют больше половины населенного пункта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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