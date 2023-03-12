В Госдуме назвали условие для начала переговоров с Украиной

Одним из условий начала переговоров между Россией и Украиной должна стать смена власти в Киеве. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
«Россия, как всем известно, с террористами переговоров не ведет, поэтому считаю одним из условий начала переговоров по Украине должно стать условие смены их власти. Уверен, что об этом задумались уже и в Вашингтоне, изрядно подустав от прыти взращенного ими иудой — [президента Украины Владимира] Зеленского. Уверен, что они в скором времени представят мировой общественности новую тряпичную куклу в попытке удержать власть над ускользающей из их рук украинской колонии», — сказал Михаил Шеремет.
Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией.
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Одним из условий начала переговоров между Россией и Украиной должна стать смена власти в Киеве. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. «Россия, как всем известно, с террористами переговоров не ведет, поэтому считаю одним из условий начала переговоров по Украине должно стать условие смены их власти. Уверен, что об этом задумались уже и в Вашингтоне, изрядно подустав от прыти взращенного ими иудой — [президента Украины Владимира] Зеленского. Уверен, что они в скором времени представят мировой общественности новую тряпичную куклу в попытке удержать власть над ускользающей из их рук украинской колонии», — сказал Михаил Шеремет. Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев поддерживают мирные переговоры с Россией. Однако, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, ни Украина, ни ее западные партнеры не настроены на начало мирных переговоров с Россией.