Рогозин показал, как ВС РФ подготовились к наступлению ВСУ в Запорожье. Фото

12 марта 2023 в 23:48 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин поделился кадрами подготовки российской армии к наступлению ВСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал кадры того, как армия России «готовится встречать врага» на Запорожском фронте. Соответствующие фото он опубликовал в соцсети. «На Запорожском фронте готовимся встретить врага», — написал политик в своем telegram-канале . Также Дмитрий Рогозин опубликовал кадры, на которых видна подготовка ВС РФ для встречи с ВСУ. «Штаб ударной русской добровольческой бригады. Идет постоянное обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и штабных офицеров. Скоро появятся новейшие инициативные разработки отечественных ударных дронов. Ждем и готовим бойцов, которые применят их против тяжелой техники врага», — прокомментирован он. В настоящее время в России идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных. Ранее кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых начнут привлекать на контракт из списка профессиональных военных. «Речь не идет о мобилизации, а о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам», — пояснил он. На груди у Дмитрий Рогозина видна нашивка, на которой написано «царские волки» Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях По словам Пригожина, идет постоянное обучение операторов БПЛА и штабных офицеров Фото: официальная страница Дмитрия Рогозина в соцсетях Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин показал кадры того, как армия России «готовится встречать врага» на Запорожском фронте. Соответствующие фото он опубликовал в соцсети. «На Запорожском фронте готовимся встретить врага», — написал политик в своем telegram-канале. Также Дмитрий Рогозин опубликовал кадры, на которых видна подготовка ВС РФ для встречи с ВСУ. «Штаб ударной русской добровольческой бригады. Идет постоянное обучение операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и штабных офицеров. Скоро появятся новейшие инициативные разработки отечественных ударных дронов. Ждем и готовим бойцов, которые применят их против тяжелой техники врага», — прокомментирован он. В настоящее время в России идет подготовка кампании по привлечению военнослужащих по контракту. По данным URA.RU, до конца года планируется набрать в Вооруженные силы порядка 400 тысяч профессиональных военных. Ранее кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников сообщил, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет граждан, которых начнут привлекать на контракт из списка профессиональных военных. «Речь не идет о мобилизации, а о привлечении в Вооруженные силы специалистов, которые ранее были уволены по различным причинам», — пояснил он.