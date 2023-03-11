Мальчик из Донецка погиб в свой день рождения от снаряда ВСУ

В Донецке под обстрелом ВСУ погибли отец и сын
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
У мальчика, который 11 марта погиб в Донецке под обстрелом ВСУ, сегодня был день рождения. Ему должно было исполниться восемь лет, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
«Сафронов Никита … по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой день рождения», — написал Кулемзин в своем
Как ранее сообщало URA.RU, отец ребенка, мужчина 34 лет, погиб на месте. Мальчик скончался по дороге в больницу. Госпитализированы мама Никиты — она также получила ранения.
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