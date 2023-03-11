Мальчик из Донецка погиб в свой день рождения от снаряда ВСУ

11 марта 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

В Донецке под обстрелом ВСУ погибли отец и сын Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У мальчика, который 11 марта погиб в Донецке под обстрелом ВСУ, сегодня был день рождения. Ему должно было исполниться восемь лет, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Сафронов Никита … по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой день рождения», — написал Кулемзин в своем telegram-канале . Снаряд попал в машину такси, где вместе с мальчиком ехали его папа и мама. Как ранее сообщало URA.RU, отец ребенка, мужчина 34 лет, погиб на месте. Мальчик скончался по дороге в больницу. Госпитализированы мама Никиты — она также получила ранения.

У мальчика, который 11 марта погиб в Донецке под обстрелом ВСУ, сегодня был день рождения. Ему должно было исполниться восемь лет, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. «Сафронов Никита … по злой воле украинских карателей так и не смог отпраздновать сегодня свой день рождения», — написал Кулемзин в своем telegram-канале. Снаряд попал в машину такси, где вместе с мальчиком ехали его папа и мама. Как ранее сообщало URA.RU, отец ребенка, мужчина 34 лет, погиб на месте. Мальчик скончался по дороге в больницу. Госпитализированы мама Никиты — она также получила ранения.