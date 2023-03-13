Омбудсмен Сапко попросил главного военного прокурора РФ проверить жалобы мобилизованных пермяков

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, армия, военные, военнослужащие, полигон еланский, подготовка военных, подготовка солдат
Мобилизованные озвучили, что у некоторых есть ограничения по здоровью Фото:
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Мобилизация в России

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подключился к проверке жалоб мобилизованных пермяков и свердловчан, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на недостаточное снабжение и участие в штурмовых операциях. Сапко направил запрос замгенпрокурора РФ, главному военному прокурору Валерию Петрову. Об этом URA.RU сообщил сам омбудсмен.

«Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности и достоверности информации, опубликованной в видеоролике», — отметил Сапко. И попросил уведомить о принятом решении.

Также Сапко связался с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, поскольку в ролике было озвучено, что среди военнослужащих есть люди из этого региона. «Договорились о координации совместных действий, в том числе и в части работы с военным округом», — добавил Сапко. Ранее проверку обращения организовали краевые власти.

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Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подключился к проверке жалоб мобилизованных пермяков и свердловчан, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на недостаточное снабжение и участие в штурмовых операциях. Сапко направил запрос замгенпрокурора РФ, главному военному прокурору Валерию Петрову. Об этом URA.RU сообщил сам омбудсмен. «Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности и достоверности информации, опубликованной в видеоролике», — отметил Сапко. И попросил уведомить о принятом решении. Также Сапко связался с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, поскольку в ролике было озвучено, что среди военнослужащих есть люди из этого региона. «Договорились о координации совместных действий, в том числе и в части работы с военным округом», — добавил Сапко. Ранее проверку обращения организовали краевые власти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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