Омбудсмен Сапко попросил главного военного прокурора РФ проверить жалобы мобилизованных пермяков

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подключился к проверке жалоб мобилизованных пермяков и свердловчан, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на недостаточное снабжение и участие в штурмовых операциях. Сапко направил запрос замгенпрокурора РФ, главному военному прокурору Валерию Петрову. Об этом URA.RU сообщил сам омбудсмен.
«Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности и достоверности информации, опубликованной в видеоролике», — отметил Сапко. И попросил уведомить о принятом решении.
Также Сапко связался с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, поскольку в ролике было озвучено, что среди военнослужащих есть люди из этого региона. «Договорились о координации совместных действий, в том числе и в части работы с военным округом», — добавил Сапко. Ранее проверку обращения организовали краевые власти.
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