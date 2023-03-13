Омбудсмен Сапко попросил главного военного прокурора РФ проверить жалобы мобилизованных пермяков

13 марта 2023 в 10:32 Размер текста - 17 +

Мобилизованные озвучили, что у некоторых есть ограничения по здоровью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подключился к проверке жалоб мобилизованных пермяков и свердловчан, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на недостаточное снабжение и участие в штурмовых операциях. Сапко направил запрос замгенпрокурора РФ, главному военному прокурору Валерию Петрову. Об этом URA.RU сообщил сам омбудсмен. «Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности и достоверности информации, опубликованной в видеоролике», — отметил Сапко. И попросил уведомить о принятом решении. Также Сапко связался с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, поскольку в ролике было озвучено, что среди военнослужащих есть люди из этого региона. «Договорились о координации совместных действий, в том числе и в части работы с военным округом», — добавил Сапко. Ранее проверку обращения организовали краевые власти.

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко подключился к проверке жалоб мобилизованных пермяков и свердловчан, которые в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловались на недостаточное снабжение и участие в штурмовых операциях. Сапко направил запрос замгенпрокурора РФ, главному военному прокурору Валерию Петрову. Об этом URA.RU сообщил сам омбудсмен. «Мной уже подготовлен запрос в военную прокуратуру на предмет оценки подлинности и достоверности информации, опубликованной в видеоролике», — отметил Сапко. И попросил уведомить о принятом решении. Также Сапко связался с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, поскольку в ролике было озвучено, что среди военнослужащих есть люди из этого региона. «Договорились о координации совместных действий, в том числе и в части работы с военным округом», — добавил Сапко. Ранее проверку обращения организовали краевые власти.