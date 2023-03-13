Байден призвал верить в банковскую систему США после закрытия двух банков за неделю

13 марта 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Джо Байден призвал граждан США не беспокоиться из-за закрытия крупных банков Фото: Official White House / Adam Schultz Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает. Такое заявление глава Соединенных Штатов Америки сделал на фоне закрытия в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено», — заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом. Также американский лидер подчеркнул, что налогоплательщики США не понесут никаких потерь из-за разорения Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ранее стало известно, что в США обанкротился один из крупнейших банков в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. Издание Axios опубликовало материал, в котором говорится о том, что Штатам из-за этого грозит кризис банковской системы. Позже стало известно, что в государстве был закрыт еще одно финансовое учреждение, а именно Signature Bank.

Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает. Такое заявление глава Соединенных Штатов Америки сделал на фоне закрытия в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено», — заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом. Также американский лидер подчеркнул, что налогоплательщики США не понесут никаких потерь из-за разорения Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ранее стало известно, что в США обанкротился один из крупнейших банков в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. Издание Axios опубликовало материал, в котором говорится о том, что Штатам из-за этого грозит кризис банковской системы. Позже стало известно, что в государстве был закрыт еще одно финансовое учреждение, а именно Signature Bank.