Байден призвал верить в банковскую систему США после закрытия двух банков за неделю

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Президент США. stock, stock, Джо Байден
Джо Байден призвал граждан США не беспокоиться из-за закрытия крупных банков Фото:

Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает. Такое заявление глава Соединенных Штатов Америки сделал на фоне закрытия в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank.

«Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено», — заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом. Также американский лидер подчеркнул, что налогоплательщики США не понесут никаких потерь из-за разорения Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Ранее стало известно, что в США обанкротился один из крупнейших банков в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. Издание Axios опубликовало материал, в котором говорится о том, что Штатам из-за этого грозит кризис банковской системы. Позже стало известно, что в государстве был закрыт еще одно финансовое учреждение, а именно Signature Bank.

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Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает. Такое заявление глава Соединенных Штатов Америки сделал на фоне закрытия в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. «Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено», — заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом. Также американский лидер подчеркнул, что налогоплательщики США не понесут никаких потерь из-за разорения Silicon Valley Bank и Signature Bank. Ранее стало известно, что в США обанкротился один из крупнейших банков в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. Издание Axios опубликовало материал, в котором говорится о том, что Штатам из-за этого грозит кризис банковской системы. Позже стало известно, что в государстве был закрыт еще одно финансовое учреждение, а именно Signature Bank.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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