Байден призвал верить в банковскую систему США после закрытия двух банков за неделю

Президент США Джо Байден призвал американских граждан верить в то, что банковской системе США ничего не угрожает. Такое заявление глава Соединенных Штатов Америки сделал на фоне закрытия в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank.
«Американцы могут быть уверены в безопасности банковской системы США. Руководство обанкротившихся банков будет уволено», — заявил Джо Байден в ходе экстренного выступления в связи с банковским кризисом. Также американский лидер подчеркнул, что налогоплательщики США не понесут никаких потерь из-за разорения Silicon Valley Bank и Signature Bank.
Ранее стало известно, что в США обанкротился один из крупнейших банков в стране Silicon Valley Bank и Signature Bank. Издание Axios опубликовало материал, в котором говорится о том, что Штатам из-за этого грозит кризис банковской системы. Позже стало известно, что в государстве был закрыт еще одно финансовое учреждение, а именно Signature Bank.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!