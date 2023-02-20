Бастрыкин раскрыл схему Украины по вербовке наемников

Председатель СК РФ Бастрыкин: иностранные наемники получают украинское гражданство и вступают в ВСУ

20 февраля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Добровольцы из-за рубежа получают украинское гражданство и вступают в ВСУ, сказал Александр Бастрыкин Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине применяется незаконная практика по вербовке наемников в ряды ВСУ, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, иностранные добровольцы в упрощенном порядке получают украинское гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ. По словам председателя СК РФ, были получены сведения о применении практики со стороны Киева, которая запрещена международными нормами участия наемных бойцов в военных действиях. «Известно, что иностранные граждане, прибывшие как добровольцы, зачастую в упрощенном порядке получают гражданство Украины, затем вступают в ВСУ и принимают участие в боевых действиях», — сказал Александр Бастрыкин в интервью для ТАСС. Также Бастрыкин уточнил, что Киев старается скрыть данные о личности иностранных наемников. «С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — сказал председатель СК РФ. После начала спецоперации на Украину начали активно приезжать иностранные наемники из разных государств. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Польское правительство намерено отправить в зону СВО порядка 40 тысяч бойцов под видом ЧВК и наемников. Также Бастрыкин заявлял, что ВСУ отрубают иностранцам головы и кисти рук, чтобы их не могли опознать, передает Life . Такие обезображенные тела находили бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, напоминает MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На Украине применяется незаконная практика по вербовке наемников в ряды ВСУ, заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, иностранные добровольцы в упрощенном порядке получают украинское гражданство, после чего вступают в ряды ВСУ. По словам председателя СК РФ, были получены сведения о применении практики со стороны Киева, которая запрещена международными нормами участия наемных бойцов в военных действиях. «Известно, что иностранные граждане, прибывшие как добровольцы, зачастую в упрощенном порядке получают гражданство Украины, затем вступают в ВСУ и принимают участие в боевых действиях», — сказал Александр Бастрыкин в интервью для ТАСС. Также Бастрыкин уточнил, что Киев старается скрыть данные о личности иностранных наемников. «С целью осложнить опознание тел погибших наемников представители Вооруженных сил Украины отсекают им кисти и головы», — сказал председатель СК РФ. После начала спецоперации на Украину начали активно приезжать иностранные наемники из разных государств. Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Польское правительство намерено отправить в зону СВО порядка 40 тысяч бойцов под видом ЧВК и наемников. Также Бастрыкин заявлял, что ВСУ отрубают иностранцам головы и кисти рук, чтобы их не могли опознать, передает Life. Такие обезображенные тела находили бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте, напоминает MK.RU.