NYP: США больше не смогут неограниченно печатать доллары из-за РФ

14 марта 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Вашингтон не сможет печатать доллары из-за отказа многих стран от этой валюты, считает Джей Ньюман Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Введение антироссийских санкций привело к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон начал терять свою силу на мировой арене, заявил американский обозреватель Джей Ньюман. По его словам, к снижению спроса на доллар привело использование стран национальной валюты. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — передает слова Ньюмана New York Post. Он отметил, что более ста стран не поддержали западные антироссийские меры из-за чего возникли экономические коалиции, использующие другие валюты для реализации товаров. Джей Ньюман уверен, что США потеряют свой вес на международной арене из-за падения доллара. По его мнению, для того, чтобы не оказаться в долговой яме, Штатам необходимо сократить число противников и навести порядок в своей экономике. После начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции в отношении России. Стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Ранее американская газета New York Post заявила, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару. В статье говорилось о его решении заморозить нефтяные и газовые лизинги. Издание писало, что в то время, как Европа готовится к нехватке энергии и суровой зиме, Байден ведет свою страну к той же участи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Введение антироссийских санкций привело к отказу многих стран от доллара, из-за чего Вашингтон начал терять свою силу на мировой арене, заявил американский обозреватель Джей Ньюман. По его словам, к снижению спроса на доллар привело использование стран национальной валюты. «Отказ от доллара нанесет мощный удар по позиции Америки на международной арене. Эпоха, когда можно было печатать неограниченное количество долларов, может подойти к концу, а с ней в прошлом останется наша возможность дешево покупать иностранные товары», — передает слова Ньюмана New York Post. Он отметил, что более ста стран не поддержали западные антироссийские меры из-за чего возникли экономические коалиции, использующие другие валюты для реализации товаров. Джей Ньюман уверен, что США потеряют свой вес на международной арене из-за падения доллара. По его мнению, для того, чтобы не оказаться в долговой яме, Штатам необходимо сократить число противников и навести порядок в своей экономике. После начала спецоперации на Украине, западные страны ввели санкции в отношении России. Стоимость доллара начала резко падать после заявления президента РФ Владимира Путина о решении экспортировать газ за рубли. Ранее американская газета New York Post заявила, что президент США Джо Байден ведет свою страну к энергетическому кошмару. В статье говорилось о его решении заморозить нефтяные и газовые лизинги. Издание писало, что в то время, как Европа готовится к нехватке энергии и суровой зиме, Байден ведет свою страну к той же участи.