Рогов: ВСУ перебрасывают советскую авиацию на запорожское направление

14 марта 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

ВСУ перебрасывают советские истребители, заявил Владимир Рогов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины начали перебрасывать советскую боевую авиацию на запорожское направление. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в числе перебрасываемого вооружения есть советские истребители и вертолеты. Их Украине незаконно передали страны бывшего Варшавского договора, отметил Рогов. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готовится «встречать врага» на запорожском направлении, опубликовав кадры подготовки бойцов. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявлял, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет профессиональных военных на контракте.

Власти Украины начали перебрасывать советскую боевую авиацию на запорожское направление. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в числе перебрасываемого вооружения есть советские истребители и вертолеты. Их Украине незаконно передали страны бывшего Варшавского договора, отметил Рогов. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готовится «встречать врага» на запорожском направлении, опубликовав кадры подготовки бойцов. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявлял, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет профессиональных военных на контракте.