Рогов: ВСУ перебрасывают советскую авиацию на запорожское направление

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ВСУ перебрасывают советские истребители, заявил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины начали перебрасывать советскую боевую авиацию на запорожское направление. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в числе перебрасываемого вооружения есть советские истребители и вертолеты. Их Украине незаконно передали страны бывшего Варшавского договора, отметил Рогов.

Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готовится «встречать врага» на запорожском направлении, опубликовав кадры подготовки бойцов. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявлял, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет профессиональных военных на контракте.

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Власти Украины начали перебрасывать советскую боевую авиацию на запорожское направление. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов. «Режим [президента Украины Владимира] Зеленского начал переброску авиации на запорожское направление», — сказал Рогов РИА Новости. По его словам, в числе перебрасываемого вооружения есть советские истребители и вертолеты. Их Украине незаконно передали страны бывшего Варшавского договора, отметил Рогов. Ранее экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о том, что Россия готовится «встречать врага» на запорожском направлении, опубликовав кадры подготовки бойцов. Кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявлял, что российская группировка в районе Запорожья будет усилена за счет профессиональных военных на контракте.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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