Снайпер «Цербер» рассказал, как ВСУ держат в страхе мобилизованных

Снайпер «Цербер»: мобилизованные вооруженных сил Украины подвергаются пыткам и расстрелам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Росснайпинг, центр подготовки мобилизованных, подготовка снайперов. Пермь, стрельба, снайпер, чвк, боевое слаживание, штурмовики
Командиры ВСУ расстреливают мобилизованных, сообщил снайпер «Цербер» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командиры ВСУ избивают и расстреливают мобилизованных солдат, которые не хотят воевать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал российский снайпер Цербер.

«Когда мы пришли на зачистку, по лицам молодых парней было видно, что их бьют: фингалы под глазами и прочее», — сообщил российский снайпер. Также он рассказал, что видел случаи расстрела солдат ВСУ, которые отказываются воевать.

Снайпер уточнил, что истязанием подвергаются обычные солдаты ВСУ, которые сдаются при первой возможности. «У меня была ситуация, когда брали укрепрайон, я увидел в прицел, как противник выкинул белую тряпку. То есть были готовы сдаться, а это значит, там сидят обычные всушники», — объяснил Цербер.

Ранее о военных преступлениях ВСУ сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он сообщил, что у ВСУ есть подразделения, которые стреляют только в мирных жителей, передает RT. Боец ВСУ рассказал, что офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом. Он добавил, что за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командиры ВСУ избивают и расстреливают мобилизованных солдат, которые не хотят воевать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал российский снайпер Цербер. «Когда мы пришли на зачистку, по лицам молодых парней было видно, что их бьют: фингалы под глазами и прочее», — сообщил российский снайпер. Также он рассказал, что видел случаи расстрела солдат ВСУ, которые отказываются воевать. Снайпер уточнил, что истязанием подвергаются обычные солдаты ВСУ, которые сдаются при первой возможности. «У меня была ситуация, когда брали укрепрайон, я увидел в прицел, как противник выкинул белую тряпку. То есть были готовы сдаться, а это значит, там сидят обычные всушники», — объяснил Цербер. Ранее о военных преступлениях ВСУ сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он сообщил, что у ВСУ есть подразделения, которые стреляют только в мирных жителей, передает RT. Боец ВСУ рассказал, что офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом. Он добавил, что за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...