Снайпер «Цербер» рассказал, как ВСУ держат в страхе мобилизованных

Снайпер «Цербер»: мобилизованные вооруженных сил Украины подвергаются пыткам и расстрелам

14 марта 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Командиры ВСУ расстреливают мобилизованных, сообщил снайпер «Цербер» Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиры ВСУ избивают и расстреливают мобилизованных солдат, которые не хотят воевать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал российский снайпер Цербер. «Когда мы пришли на зачистку, по лицам молодых парней было видно, что их бьют: фингалы под глазами и прочее», — сообщил российский снайпер. Также он рассказал, что видел случаи расстрела солдат ВСУ, которые отказываются воевать. Снайпер уточнил, что истязанием подвергаются обычные солдаты ВСУ, которые сдаются при первой возможности. «У меня была ситуация, когда брали укрепрайон, я увидел в прицел, как противник выкинул белую тряпку. То есть были готовы сдаться, а это значит, там сидят обычные всушники», — объяснил Цербер. Ранее о военных преступлениях ВСУ сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он сообщил, что у ВСУ есть подразделения, которые стреляют только в мирных жителей, передает RT. Боец ВСУ рассказал, что офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом. Он добавил, что за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет.





Командиры ВСУ избивают и расстреливают мобилизованных солдат, которые не хотят воевать. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал российский снайпер Цербер. «Когда мы пришли на зачистку, по лицам молодых парней было видно, что их бьют: фингалы под глазами и прочее», — сообщил российский снайпер. Также он рассказал, что видел случаи расстрела солдат ВСУ, которые отказываются воевать. Снайпер уточнил, что истязанием подвергаются обычные солдаты ВСУ, которые сдаются при первой возможности. «У меня была ситуация, когда брали укрепрайон, я увидел в прицел, как противник выкинул белую тряпку. То есть были готовы сдаться, а это значит, там сидят обычные всушники», — объяснил Цербер. Ранее о военных преступлениях ВСУ сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Он сообщил, что у ВСУ есть подразделения, которые стреляют только в мирных жителей, передает RT. Боец ВСУ рассказал, что офицеры под Авдеевкой грозят новобранцам расстрелом. Он добавил, что за отказ на линии фронта предполагается лишение свободы на срок от семи до десяти лет.