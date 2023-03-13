Первым кандидатом на выборы мэра Миасса стал экс-силовик

Мэра Миасса выберут депутаты по итогам конкурса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Первым кандидатом в главы Миасса стал бизнесмен и офицер в отставке Виктор Легенчук. Эту информацию источника URA.RU подтвердил 14 марта он сам.

«Виктор Владимирович Легенчук 1966 года рождения, сдал документы в технический секретариат. Он был зарегистрирован для участия в конкурсе на пост главы Миасса вечером 13 марта», — сообщил URA.RU инсайдер в городском собрании депутатов.

Исполняющий обязанности спикера собрания Сергей Сесюнин заявил URA.RU, что не может разговаривать. После чего не стал отвечать на SMS-сообщения.

«Все проблемы когда-нибудь заканчиваются. Не могут они (депутаты горсобрания — прим. URA.RU) там поделить не пойму что. Из-за этого весь сыр-бор. Там очень тяжелая ситуация, в том числе криминогенная. Необходимо содействие с областными органами, с силовыми структурами», — прокомментировал корреспонденту агентства свое намерение участвовать в выборах Легенчук.

В качестве своей программы претендент на пост градоначальник назвал наведение порядка в Миассе и туристическом кластере, улучшение ситуации в здравоохранении. Также он намерен добиваться «более весомого» участия в жизни города крупнейших предприятий Миасса — автозавода «Урал» и ГРЦ имени Макеева. Ранее он уже участвовал в нескольких избирательных компаниях в горнозаводской части области.

Досрочную отставку мэра Григория Тонких миасские депутаты приняли 3 марта. Через три дня был объявлен конкурс на участие в выборах нового главы города, который состоится 11 мая. Документы на участие в нем начали принимать 13 марта и закончат 24 марта. Ожидается, что в конкурсе с подачи областных властей будет участвовать вице-губернатор Егор Ковальчук. Временным мэром стал председатель собрания депутатов Дмитрий Проскурин, причем провести его кандидатуру через горсобрание удалось только со второй попытки.